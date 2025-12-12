Torneo Apertura 2025: Definidas las semifinales, Aurora -Antigua y Achuapa-Municipal ya tienen fecha y hora

Tras conocerse los cuatro equipos clasificados a las semifinales del Torneo Apertura 2025, luego de intensos cuartos de final, los conjuntos que avanzaron a esta ronda previa a la final, dónde el cuandro de la Aurora fue el primero en clasificar dejando en el camino a Malacateco en una serie que terminó 2-2, pero la posición en la tabla favoreció al equipo aurinegro.

El segundo en conseguir su pase fue Municipal, que sin muchos contratiempos clasificó a las semifinales con un marcador global de 3-0, mostrando buen futbol y consolidándose como el gran favorito para llevarse el título.

Otro de los clasificados fue Achuapa, una de las grandes sorpresas del campeonato, al eliminar a Mixco, segundo de la tabla general, y así estar presente entre los cuatro mejores del torneo por primera ocasión en su historia.

Mientras tanto, Antigua fue el último clasificado a las semifinales, luego de vencer a Xelajú MC, continuando con su paso firme en busca del bicampeonato del certamen nacional.

De igual manera, ya se dieron a conocer los días y horas oficiales de los cruces de semifinales, donde se conocerán a los finalistas del torneo. Incluso podría revivirse la última final del Clausura 2025, que fue entre Antigua y Municipal.

En estas semifinales se esperan grandes encuentros y series de 180 minutos, en los que los cuatro conjuntos buscarán salir victoriosos y convertirse en finalistas. Cabe mencionar que tanto Municipal como Antigua llegan con ventaja, tras quedar en mejor posición en la clasificación general. Por lo tanto, si la serie termina empatada al finalizar ambos encuentros avanzará el cuadro que finalizó en mejor posición.

Días y horas de las semifinales del Torneo Apertura 2025

Partidos de ida – Domingo 14 de diciembre

Aurora vs. Antigua GFC – 11.00 horas, estadio Guillermo Slowing

– 11.00 horas, estadio Guillermo Slowing Achuapa vs. Municipal – 15.00 horas, estadio Winston Pineda

🙌🏼👹 Afición roja: los días y horarios para las semifinales están listos.

Vamos unidos, con la fuerza que nos impulsa y el orgullo que siempre llevamos en el pecho, dentro y fuera de la cancha.#MunicipalEsPasión 🔴🔵 pic.twitter.com/VkjqYeU1um — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 12, 2025

Partidos de vuelta