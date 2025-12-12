“Sentimos que pudimos hacerlo mejor en el torneo y nos quedamos con la espinita”, expreso Amarini Villatoro

El cuadro de Xelajú MC vivió una semana para el olvido. Primero perdió la gran final de la Copa Centroamericana 2025 frente a Alajuelense, quedando subcampeón, y ahora quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 en los cuartos de final, tras caer en la serie global 2-1 frente a Antigua GFC.

El equipo dirigido por estratega guatemlateco Marvin Amarini Villatoro no logró conservar la ventaja obtenida en el partido de ida de 1-0 en Quetzaltenango y quedo eliminado de la competición.

En el encuentro de vuelta, los súperchivos fueron superados en los minutos finales con goles de Brayan Castellanos y Kevin Macareño, que sentenciaron la serie a favor de los coloniales.

Tras la eliminación, Villatoro se expresó en conferencia de prensa con autocrítica y reflexión sobre el rendimiento del equipo: "Tuvimos que estar más a la altura de lo que todo técnico espera, de tener un rendimiento muy parejo de nuestros jugadores, o sea, no tener esos altibajos que tuvimos cuando no priorizábamos o teníamos que guardar ciertas piezas para la previa internacional. Siento que el equipo tuvo que mantener cierto nivel y no estuvimos. Entonces eso nos fue complicando en el torneo nacional".

Respecto a su continuidad en el banquillo altense, el estratega fue claro: "Los cambios siempre están. Yo tomo una frase que siempre dicen: independientemente hay que evaluar con la directiva. Yo tengo un contrato hasta junio, pero siempre les he dicho que estoy en última palabra. Si quisieran continuar el proceso, va por ellos. Y evaluar, porque al final, como se dice, el árbol hay que sacudirlo siempre para que haya fruto".

También reconoció que el equipo pudo haber tenido un mejor desempeño en el certamen local: "Sentimos eso de que pudimos hacerlo mejor en el torneo nacional y nos quedamos con la espinita. Desde la clasificación pudimos quedar mejor, pero nos faltó".

Finalmente, Villatoro hizo autocrítica sobre su labor y la de su cuerpo técnico: "Nosotros también somos culpables. Por ahí nos equivocamos varias veces, posiblemente en la elección, porque al final nosotros somos los que elegimos. Posiblemente en la confianza, algunos que más, otros menos, de poder estar y aportar. Pero bueno, estoy acá ahorita para evaluar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal".