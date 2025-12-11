Antigua GFC liquida a Xelajú MC en un duelo vibrante y se cita con Aurora en las semifinales del Apertura 2025

En un partido intenso y lleno de emociones, Antigua GFC derrotó 2-0 a Xelajú MC en el estadio Pensativo, logrando su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2025. El encuentro estuvo marcado por llegadas constantes en ambos arcos durante la primera mitad, pero fue en el segundo tiempo donde los coloniales impusieron condiciones y sellaron la victoria.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron ambición ofensiva. Los súperchivos generaron peligro por las bandas con Yilton Díaz y Claudio de Oliveira, mientras que los antigüeños respondieron con Juan Apaolaza y Óscar Santis. En los primeros 20 minutos, tanto Darío Silva como Luis Morán fueron protagonistas bajo los tres palos.

Al minuto 21, Díaz probó con un disparo que Morán contuvo bien, y dos minutos más tarde, el propio Díaz estrelló el balón en el poste tras una gran jugada con César Calderón. Antigua también tuvo sus oportunidades: al 26, el venezolano Robinson Flores intentó definir con clase, pero su remate se fue desviado; y al 27, Óscar Castellanos probó desde fuera del área sin éxito.

Antes del descanso, Apaolaza y Santis estuvieron cerca de abrir el marcador, pero sus intentos se fueron por poco. El primer tiempo terminó con Antigua presionando y Xelajú replegado, buscando el contragolpe.

En la segunda mitad, el ritmo se mantuvo alto. Al 48, Apaolaza cayó en el área en una jugada polémica, pero el árbitro no señaló penal. Antigua adelantó líneas y comenzó a dominar, generando peligro con Santis y Flores. Al 69, Raúl Calderón salvó a Xelajú, sacando de la línea un cabezazo de José Ardón.

El premio para los coloniales llegó al minuto 80 cuando Brayan Castañeda marcó un golazo al ángulo para el 1-0, desatando la euforia en el Pensativo. Con los ánimos caldeados, Raúl Calderón fue expulsado al 85 por agresión a Kevin Macareño. Ya en tiempo agregado, Macareño sentenció el partido con otro golazo, al minuto 90, +2 asegurando el 2-0 definitivo y la clasificación.

Los cambios fueron clave para Antigua, ya que Castañeda y Macareño se convirtieron en los héroes del encuentro. Con esta victoria, el cuadro aguacatero se convierte en el cuarto semifinalista del certamen y ahora se medirá ante Aurora FC en una serie que promete emociones.