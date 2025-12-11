Mixco paga caro su falta de gol y es eliminado por Achuapa del Torneo Apertura 2025

En un partido intenso y lleno de emociones, Achuapa logró una clasificación histórica a las semifinales del Torneo Apertura 2025, tras empatar 0-0 en el encuentro de vuelta frente al Deportivo Mixco, disputado en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El cuadro cebollero se impuso en el marcador global por 3-2, gracias a la ventaja obtenida en el duelo de ida.

Desde el inicio, el equipo mixqueño salió obligado a buscar la victoria y llevó la iniciativa en gran parte del encuentro. Al minuto 13, Yonatan Pozuelos estuvo cerca de abrir el marcador, pero no logró conectar con el esférico. Más adelante, al 31, Fernando Arce conectó un cabezazo que parecía gol, pero el delantero cebollero Agustín Maziero salvó sobre la línea.

Mixco continuó presionando y, al 41, Kennedy Rocha generó una jugada de peligro, pero el portero visitante Ederson Quiñónez respondió con una gran intervención. El partido se calentó al minuto 43, cuando Luis Sotomayor y Carlos Castrillo se encararon; a la situación también se sumó Nicolás Castillo, provocando un conato de bronca donde ambos defensas recibieron la cartulina amarilla.

En la segunda mitad, Achuapa tuvo la oportunidad más clara para sentenciar la serie. Al minuto 57, Agustín Maziero falló una pena máxima que pudo poner en ventaja a los visitantes: su disparo se fue desviado del arco defendido por Kevin Moscoso.

El cuadro chicharronero no bajó los brazos y siguió atacando. Al minuto 82, Nicolás Martínez, goleador del torneo, conectó un cabezazo que parecía el gol de la clasificación, pero Quiñónez volvió a lucirse con una gran atajada.

Finalmente, Achuapa resistió los embates del equipo local y supo sufrir en momentos clave para conservar la ventaja obtenida en Jutiapa. Con este resultado, el cuadro cebollero hace historia al avanzar a las semifinales del futbol nacional, dejando en el camino a un Deportivo Mixco que, tras pelear en los primeros lugares durante todo el certamen, se despide con sabor amargo y la sensación de fracaso. Ahora los cebolleros se enfrentarán al cuadro de Municipal en las semifinales del torneo Apertura 2025.