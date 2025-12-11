Títulos de Aurora FC: el palmarés histórico del aurinegro y su lucha por regresar a la cima de la Liga Nacional

El cuadro de Aurora se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Apertura 2025, luego de dejar en el camino a Malacateco en los cuartos de final. El equipo aurinegro consiguió su pase tras vencer 2-1 a los Toros en el estadio Guillermo Slowing.

El marcador global terminó 2-2, ya que en el encuentro de ida Malacateco había ganado 1-0. Sin embargo, por mejor posición en la tabla, los capitalinos avanzaron a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por el técnico costarricense Saúl Phillips ha realizado un torneo excepcional en su regreso a la máxima categoría del futbol nacional, luego de 20 años de ausencia. Aurora finalizó en la cuarta posición de la tabla general, mostrando regularidad y carácter competitivo durante las 22 jornadas.

El cuadro aurinegro se consolidó como uno de los equipos más sólidos del campeonato, destacando por su orden táctico, y efectividad en ataque, y haciendo de su estadio un verdadero fortín, donde en doce partidos disputados ha cosechado 9 victorias y 3 derrotas al momento.

En su regreso, sorprende con grandes triunfos en el máximo circuito de la Liga Nacional, incluyendo victorias ante Municipal y Comunicaciones. Durante el certamen, jugadores como Liborio Sánchez, José Vivas, Alejandro Galindo, Eddi Ibargüen, Daniel Bajan y Nicolás Lovato han sido claves con destacadas actuaciones.

Ahora, el cuadro aurinegro se ilusiona con lograr otro título de Liga Nacional. En su historia, Aurora suma ocho campeonatos: 1964, 1966, 1967-68, 1975, 1978, 1984, 1986 y 1992-93, siendo el tercer máximo ganador del balompié guatemalteco.

De momento, Aurora está en semifinales y la ilusión es máxima. Con una afición que apoya en cada encuentro como local, el equipo aurinegro sueña con un nuevo título de Liga Nacional.