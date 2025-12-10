Aurora se convierte en el primer semifinalista del Torneo Apertura 2025 tras eliminar a Malacateco

El cuadro de la Aurora FC se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, tras vencer 2-1 a Malacateco en el partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio Guillermo Slowing y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla.

El marcador global finalizó 2-2, luego de que en el partido de ida los “Toros” se impusieran 1-0. No obstante, el cuadro aurinegro, que volvió al máximo circuito del fútbol nacional tras 20 años, aprovechó el criterio de desempate por mejor posición en la tabla durante la fase regular para asegurar su clasificación a las semifinales del certamen.

El partido comenzó con intensidad: al minuto 6, Alejandro Galindo abrió el marcador con un certero cabezazo tras un gran centro de Nicolás Lovato. Malacateco reaccionó y empató al minuto 41 por medio de Ángel López, quien definió con calidad ante Liborio Sánchez.

En la segunda mitad, al minuto 64, Nicolás Lovato se convirtió en la figura del encuentro al marcar el gol del triunfo en un tiro de esquina que conectó entre cabeza y hombro para darle la victoria a su equipo y el pase. Lovato ya había dado la asistencia del primer gol de los locales.

Aurora dominó gran parte del primer tiempo y, aunque el encuentro tuvo pocas llegadas claras, los locales insistieron más sobre el arco defendido por Miguel Jiménez.

El Guillermo Slowing de Amatitlán se ha convertido en un verdadero fortín para los militares: en 12 partidos como local suman 9 victorias y 3 empates, con 19 goles a favor y 10 en contra.

Ahora, el cuadro aurinegro espera rival para las semifinales del certamen nacional, consolidando un regreso soñado a la Liga Nacional de la mano del técnico costarricense Saúl Phillips.