Xelajú MC vs, Monterrey: Así ha sido el historial en competiciones de Concacaf

El sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf se realizó el martes 10 de diciembre, y definió los cruces entre equipos que participarán en la edición número 61 del certamen más importante del continente. El único representante guatemalteco será Xelajú MC, que enfrentará en la primera ronda a uno de los clubes más poderosos y con una de las plantillas más costosas del continente: Monterrey, de la Liga MX.

El cuadro regiomontano es, sin lugar a dudas, uno de los grandes favoritos para conquistar el torneo. Su primer rival será el conjunto altense, que buscará competir y dar la gran sorpresa.Xelajú MC clasificó a esta competición tras una destacada actuación en la Copa Centroamericana, donde llegó a la final, aunque cayó en la tanda de penaltis ante Alajuelense.

No será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en un torneo oficial de Concacaf. Hace exactamente 13 años, Superchivos y Rayados se vieron las caras en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aquella serie también fue a ida y vuelta.

En el partido de ida, disputado en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, el cuadro chivo perdió 1-3. Los goles de Monterrey fueron anotados por el defensor Hiram Mier, el delantero Aldo De Nigris y Jesús “Tecatito” Corona; por Xelajú marcó el volante y emblema del club Julio Estacuy.

El partido de vuelta, jugado en el antiguo estadio Tecnológico de Monterrey, terminó 1-1. El gol de los altenses fue obra del defensor Fredy Santiago Taylor, mientras que por los regiomontanos marcó el ecuatoriano Walter Ayoví. El marcador global favoreció a los mexicanos por 4-2.

Ahora, 13 años después, Rayados y Superchivos volverán a enfrentarse. Xelajú buscará la revancha, mientras que Monterrey intentará imponer su jerarquía y avanzar a la siguiente ronda, que por el momento el cuadro mexicano manda en el historial, en donde en encuentros disputados los rayados llevan una victoria y un empate.

Cabe mencionar que, en esta ocasión, el partido de vuelta no se jugará en el estadio Tecnológico, sino en el moderno estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, nueva casa de Rayados y una de las sedes mundialistas para la Copa del Mundo 2026.