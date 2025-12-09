Fútbol Nacional
Estos son los duelos de la primera fase de la Copa de Campeones de Concacaf
El sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 dejó enfrentamientos muy atractivos en la primera ronda, entre ellos: Xelajú MC vs Monterrey, Galaxy vs San Miguelito y Los Angeles FC vs Real España.
Xelajú MC se medirá al cuadro de Monterrey por la primera ronda,de la Copa de Campeones de Concacaf.
Este lunes 9 de diciembre se realizó el sorteo de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Los 22 equipos que disputarán esta primera fase conocieron a sus rivales, mientras que otros cinco clubes, clasificados de forma directa a la siguiente ronda, esperan a los ganadores de estas llaves para definir a sus oponentes en los octavos de final del certamen internacional.
El sorteo se efectuó en Miami, con la presencia del presidente de la Concacaf y vicepresidente de la Fifa. Además, participaron dos futbolistas históricos de Estados Unidos y México, quienes fueron los encargados de extraer las bolitas: el exarquero Brad Guzan y el excentrocampista Pável Pardo.
En esta edición estarán los equipos más fuertes del área en el torneo más importante de la región, como América, Monterrey, Pumas, Tigres y Galaxy, así como clubes tradicionales de la Concacaf, entre ellos Xelajú, Alajuelense, Real España y Olimpia.
El sorteo dejó emparejamientos destacados en esta primera fase del torneo internacional, correspondiente a la 61.ª edición del campeonato.
Los partidos de la primera ronda se disputarán en febrero del 2026, en formato de ida y vuelta. Sin embargo, aún no se ha definido la fecha exacta.
Series de la primera ronda:
- Pumas vs. San Diego
- Los Ángeles Galaxy vs. Sporting San Miguelito
- Cruz Azul vs. Vancouver
- Monterrey vs. Xelajú M. C.
- Los Ángeles FC vs. Real España
- Nashville vs. Atlético Ottawa
- América vs. Olimpia
- Philadelphia Union vs. Defence Force
- Tigres vs. Forge F. C.
- Cincinnati vs. O&M F. C.
- Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés
Los equipos que clasifiquen en esta ronda avanzarán a los octavos de final, los cuales se disputarán durante el mes de marzo. Posteriormente, los cuartos de final se jugarán en abril, las semifinales entre abril y mayo, y la gran final se celebrará el 30 de mayo.
Round One is locked in! 🙌 pic.twitter.com/Rx44hG9eD9— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025