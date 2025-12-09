Liga Nacional: Así se definen las series de cuartos de final del Apertura 2025 en caso de un empate

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Futbol ya inició su fase final, con la disputa de los partidos de ida de los cuartos de final. El primero en abrir esta etapa fue el cuadro de Mictlán, que recibió a Municipal en el estadio La Asunción, en un encuentro en el que los escarlatas se llevaron la victoria 0-1, con lo cual pusieron un pie y medio en las semifinales del certamen nacional.

El segundo en entrar en acción fue Malacateco, que recibió a Aurora. En este encuentro, los Toros aprovecharon su condición de local y derrotaron 1-0 al cuadro aurinegro.

Por su parte, Achuapa venció al Deportivo Mixco en un emocionante 3-2, por lo que buscará dar la campanada y dejar fuera al cuadro chicharronero. El cierre de la ida lo dio Xelajú, que en el estadio Mario Camposeco derrotó 1-0 a Antigua GFC.

Con los encuentros de ida ya disputados, los partidos de vuelta prometen bastante intensidad, ya que los equipos que están abajo en el marcador saldrán a buscar los goles desde el primer minuto.

En esta fase surge la consulta: ¿vale el gol de visitante o cuál es el criterio para definir quién clasifica en caso de empate tras disputarse ambos encuentros, ida y vuelta?

De acuerdo con el reglamento, en esta fase —tanto en cuartos de final como en semifinales— el desempate se define de la siguiente manera:

Mejor diferencia de goles: goles anotados menos goles recibidos

Si persiste el empate, avanza el equipo mejor posicionado en la tabla de la fase de clasificación

Por ejemplo: Municipal venció a Mictlán 0-1 en la ida. Si en el encuentro de vuelta los mitecos ganan 1-0, el marcador global quedaría 1-1, por lo que Municipal avanzaría por mejor posición en la tabla. En consecuencia, Mictlán necesita ganar por diferencia de dos goles para clasificar a la siguiente ronda del certamen nacional.

Partidos de vuelta – Cuartos de final

Miércoles 10 de diciembre

Aurora vs. Malacateco – 14.00 horas

Municipal vs. Mictlán – 20.00 horas

Jueves 11 de diciembre