Estas han sido las 21 derrotas de la selección de Guatemala en la era de Luis Fernando Tena

La Federación Nacional de Futbol (Fedefut) confirmó este lunes 8 de diciembre la continuidad del estratega mexicano Luis Fernando Tena como director técnico de la Selección Nacional de Guatemala para el próximo ciclo rumbo al Mundial.

Tena, quien asumió el cargo a finales del 2021, ha dirigido un proceso de aproximadamente cuatro años con el objetivo principal de clasificar a la Bicolor a su primera Copa del Mundo, meta que finalmente no se logró. Guatemala tampoco consiguió acceder a los repechajes internacionales, lo que puso en duda la continuidad del técnico en las últimas semanas.

A pesar de este fracaso, el proceso de Tena dejó momentos destacados, como la buena actuación en la Copa Oro 2023 y la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Oro del 2025, algo que Guatemala no conseguía desde hacía más de 25 años.

Desde su llegada, el estratega mexicano ha dirigido 59 partidos, con un balance de 23 victorias, 15 empates y 21 derrotas. Sin embargo, también sufrió caídas en instancias clave, como la derrota ante Estados Unidos en la semifinal de la Copa Oro del 2025 y los dos tropiezos como local en la fase final de las eliminatorias mundialistas, frente a El Salvador y Panamá, donde el combinado nacional quedó en la tercera posición del grupo A.

Repaso de las 21 derrotas bajo la era Tena

Guyana Francesa 2-0 Guatemala – junio 2022 Colombia 4-1 Guatemala – septiembre 2022 Honduras 2-1 Guatemala – septiembre 2022 Catar 2-0 Guatemala – octubre 2022 México 2-0 Guatemala – junio 2023 Trinidad y Tobago 1-0 Guatemala – junio 2023 Venezuela 1-0 Guatemala – junio 2023 Guatemala 0-1 Jamaica – julio 2023 Trinidad y Tobago 3-2 Guatemala – octubre 2023 Panamá 3-0 Guatemala – octubre 2023 Guatemala 0-1 Islandia – enero 2024 Guatemala 0-2 Ecuador – marzo 2024 Guatemala 1-4 Argentina – junio 2024 Guatemala 0-1 El Salvador – julio 2024 Costa Rica 3-0 Guatemala – octubre 2024 Guyana 3-2 Guatemala – marzo 2025 Jamaica 3-0 Guatemala – junio 2025 Guatemala 0-1 Panamá – junio 2025 Estados Unidos 2-1 Guatemala – julio 2025 Guatemala 0-1 El Salvador – 2025 Guatemala 2-3 Panamá – noviembre 2025

Tras la confirmación de la continuidad del proceso de Luis Fernando Tena por los próximos cinco años, se espera que se sigan incorporando nuevos talentos al proyecto. Jugadores como Olger Escobar, Arquímides Ordóñez, Jonathan Franco y Matthew Evans deben convertirse en parte fundamental de la columna vertebral del equipo.

Este nuevo ciclo traerá consigo una presión aún mayor para Tena, quien tendrá el reto de consolidar un plantel competitivo y mantener el crecimiento del la Azul y Blanco.