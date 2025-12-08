Luis Fernando Tena seguirá al frente de la Selección Nacional de Guatemala, confirma Fedefut

La continuidad de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala estuvo en duda después de no haber cumplido el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

Sin embargo, el futuro del técnico mexicano quedó definido luego de que la Fedefut confirmó que seguirá al mando de la Bicolor para el proceso 2026-2030, correspondiente al camino hacia la Copa del Mundo que se disputará en seis países.

“La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso 2026-2030”, señala el comunicado publicado en redes sociales.

“El profesor Tena continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala”, añadió la información oficial.

Durante 2026, Guatemala no disputará torneos oficiales, por lo que el objetivo del cuerpo técnico será mantener a la Selección en una buena posición del ránquin de la FIFA mediante partidos amistosos.

Tena asumió el mando de la selección en diciembre de 2021 con la meta de llevar al país al Mundial 2026, pero fracasó en el intento. Ahora tendrá una segunda oportunidad, bajo la presión de un país que continúa en busca de su primera clasificación a la máxima cita del futbol mundial.

Desde que asumió la dirección técnica de la Azteca, el estratega mexicano ha estado al frente del combinado nacional en 59 partidos, logrando 23 victorias, 15 empates y 21 derrotas.