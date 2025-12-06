Definido el calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y sedes

Tras conocerse los grupos del Mundial 2026 el viernes 5 de diciembre, la FIFA completó este sábado 6 de diciembre la información oficial del torneo al revelar el calendario definitivo con fechas, horarios y sedes de todos los partidos. El certamen reunirá a 48 selecciones en el primer Mundial con este formato ampliado.

Hasta el momento, hay 42 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Los ocho cupos restantes se definirán mediante el repechaje intercontinental y el repechaje de la

UEFA, que determinarán a los últimos combinados nacionales que completarán el torneo más grande de la historia.

El Mundial 2026 se disputará en 16 estadios distribuidos en las tres naciones anfitrionas, marcando la primera vez que tres países organizan conjuntamente una Copa del Mundo. México será la primera nación en albergar el torneo por tercera ocasión.

El Mundial 2026 dará inicio el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas. El partido inaugural enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica.

Calendario completo del Mundial 2026

Fase de Grupos: Del jueves 11 de junio al sábado 27 de junio

Dieciseisavos de Final: Del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio. Esta será la nueva fase introducida en el Mundial 2026 debido al formato ampliado. Los 32 equipos clasificados (dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros) comenzarán la eliminación directa.

Del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio. Esta será la nueva fase introducida en el Mundial 2026 debido al formato ampliado. Los 32 equipos clasificados (dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros) comenzarán la eliminación directa. Octavos de Final: Del sábado 4 al martes 7 de julio

Del sábado 4 al martes 7 de julio Cuartos de Final: Del jueves 9 al sábado 11 de julio

Del jueves 9 al sábado 11 de julio Semifinales: Martes 14 y miércoles 15 de julio

Martes 14 y miércoles 15 de julio Partido por el tercer lugar: Sábado 18 de julio

Sábado 18 de julio Final: Domingo 19 de julio

La gran final de la Copa del Mundo 2026 se disputará en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón mundial.

104 matches. Locked in.



The #FIFAWorldCup 2026™ match schedule ⤵️ pic.twitter.com/ZYofjO8z41 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

Un formato histórico

El Mundial 2026 marcará un antes y después en la historia de las Copas del Mundo. Con 48 selecciones participantes, 104 partidos totales y una nueva fase de dieciseisavos de final, el torneo será el más grande jamás organizado.

Los 16 estadios distribuidos en México, Estados Unidos y Canadá recibirán a millones de aficionados durante 39 días de competencia. Desde el partido inaugural en el Estadio Azteca hasta la gran final en el MetLife Stadium, el Mundial 2026 promete ser un espectáculo sin precedentes.

Con el calendario ya definido, las selecciones clasificadas pueden planificar su preparación para el torneo que comenzará en poco más de seis meses. La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 está oficialmente en marcha.