Qué dijo Donald Trump de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante el sorteo del Mundial 2026

En la zona mixta del Kennedy Center, Trump recordó que en su juventud jugó fútbol “bastante bien”, aunque según sus propias palabras “no al nivel de Messi o Cristiano”.

"Créame o no, jugué fútbol soccer. Lo jugué bien, no diría que era Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero amé jugarlo", declaró a RCN Televisión, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Evita hablar de Messi y elogia a CR7

Cuando una reportera argentina le preguntó si había visto jugar a Messi, Trump desvió la respuesta hacia el portugués: “Messi es genial, pero Ronaldo también. Conocí a Ronaldo el otro día en la Casa Blanca y fue fantástico. Se reunió con mi hijo y hablaron de futbol... o futbol americano, según se defina”, dijo entre risas.

Protagonismo en la ceremonia oficial

El mandatario encabezó la ceremonia del sorteo junto a representantes de México y Canadá. Además, recibió el primer Premio FIFA de la Paz.

"Es un honor ser sede de este Mundial", aseguró. "Estamos estableciendo un récord en venta de entradas. Nunca se había visto algo así en otro deporte".

Sobre las visas para aficionados latinoamericanos, aseguró que “el proceso será sencillo” y que se trabaja para facilitar el ingreso al torneo.

Además de sus declaraciones futboleras, Trump aprovechó el evento para destacar la magnitud del Mundial 2026, que se disputará en tres países. Resaltó la coordinación entre Canadá, México y Estados Unidos como ejemplo de cooperación internacional, e insistió en que el torneo será “el más exitoso de todos los tiempos” en cuanto a asistencia y organización.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, agradeció al Gobierno estadounidense por el apoyo logístico y la hospitalidad brindada. Añadió que el Mundial será una oportunidad para “unir a los pueblos” a través del deporte, y elogió el entusiasmo del público latino por el fútbol, al que calificó como un motor cultural clave para el éxito del evento.

