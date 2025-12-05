La broma que hizo Trump sobre cambiar el nombre al fútbol americano durante el Mundial 2026

Este 5 de diciembre se lleva a cabo el sorteo de la Copa del Mundo del 2026, en el que se definirá cómo estarán organizadas las selecciones para disputar la fase de grupos del torneo de fútbol más grande.

Dado que la cita mundialista se desarrollará en México, Canadá y EE. UU., el sorteo tiene lugar en la ciudad de Washington, con la presencia del presidente Donald Trump.

Ha habido momentos curiosos durante el sorteo, pero uno de los más llamativos fue la broma que hizo Trump sobre la posibilidad de cambiarle el nombre al fútbol americano para evitar confusiones con el soccer.

“Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol soccer en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así, porque tenemos un pequeño conflicto con otro deporte que también se llama fútbol”, bromeó Trump durante el sorteo celebrado en el Centro Kennedy.

Durante el evento, el mandatario recibió el llamado Premio FIFA de la Paz.

Además, fue el encargado de extraer la bola correspondiente a EE. UU., que encabeza el Grupo D.

Trump:



It should be called football. This is football, there is no question about it.



We have to come up with another name for the NFL stuff. pic.twitter.com/2hwo023sNA — Clash Report (@clashreport) December 5, 2025

“Pero si lo pensamos bien, ¿debería llamarse fútbol? Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL”, dijo entre risas el presidente.

No solo Trump estuvo presente entre las figuras políticas importantes. También asistieron la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney.

Lea también: Brillo y Emoción en la Alfombra Roja del Sorteo del Mundial 2026Lea también: