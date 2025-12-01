¿Trump irá al sorteo del Mundial 2026? Esto dice la Casa Blanca

Deporte Internacional

¿Trump irá al sorteo del Mundial 2026? Esto dice la Casa Blanca

El sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, será el próximo 5 de diciembre.

|

Donald Trump, sostiene el Trofeo de la Copa Mundial en el Despacho Oval, luego de dar a conocer que el sorteo de la Copa se realizara el el próximo 5 de diciembre en el Central Kennedy de Washington.(Foto Prensa Libre: EFE)

Donald Trump, sostiene el Trofeo de la Copa Mundial en el Despacho Oval, luego de dar a conocer que el sorteo de la Copa se realizara el el próximo 5 de diciembre en el Central Kennedy de Washington.(Foto Prensa Libre: EFE)

La Casa Blanca confirmó el lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol de 2026 el 5 de diciembre en Washington.

“El viernes el presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos será coanfitrión del torneo junto con Canadá y México justo el año en que celebrará su aniversario 250 de independencia.

El sorteo de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones se celebrará en la sede del prestigioso instituto cultural Kennedy Center a las 17H00 GMT.

LECTURAS RELACIONADAS

TROFEO COPA DEL MUNDO, FIFA

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 y cómo se llevará a cabo

chevron-right
ZURICH (Switzerland), 20/11/2025.- FIFA president Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup Trophy during the FIFA World Cup 2026 play-offs draw at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland, 20 November 2025. (Mundial de Fútbol, Suiza) EFE/EPA/CLAUDIO THOMA

Fifa revela bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026

chevron-right

La máxima cita del balompié de 2026 será la primera en celebrarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que tenga lugar durante su presidencia.

Estados Unidos fue nombrado coanfitrión de la Copa del Mundo en 2018, durante el primer mandato de Trump, que perdió las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, aunque ganó un segundo periodo el año pasado.

El mandatario republicano ha planteado la posibilidad de trasladar los partidos de algunas ciudades estadounidenses anfitrionas, gobernadas por los demócratas, en medio de una campaña contra lo que él denomina delincuencia e inmigración ilegal.

Lea también: Qué se sabe de las bolsas con restos humanos halladas cerca del estadio Akron, sede del Mundial del 2026

 

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Casa Blanca Copa Mundial de Fútbol Deportes para hispanos Donald Trump  Fifa Mundial 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS