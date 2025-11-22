Qué se sabe de las bolsas con restos humanos halladas cerca del estadio Akron, sede del Mundial del 2026

La búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, México, preocupa cada vez más a los colectivos, ya que desde el 2022 se han contabilizado al menos 456 bolsas con restos humanos en distintos puntos de esa entidad, azotada por la violencia y el crimen organizado.

Según el medio mexicano El Imparcial, el pasado 23 de octubre las autoridades confirmaron el hallazgo de 46 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina en Zapopan, municipio donde se ubica el estadio Akron, sede del Mundial del Futbol del 2026.

José Raúl Servín García, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, explicó al medio Aristegui Noticias que, en las inmediaciones del recinto deportivo, en la zona de Las Agujas, se han recuperado 290 bolsas, gracias a trabajadores de una constructora que las localizaron en una obra.

“Ellos hicieron el levantamiento en su zona y concluyeron los trabajos; nosotros acudimos al día siguiente y encontramos tres bolsas de inmediato. De ahí en adelante, seguimos trabajando hasta contabilizar casi 300 bolsas solo en ese sitio”, relató Servín García.

Dentro de los hallazgos realizados por distintos colectivos, también se reporta un cementerio clandestino cercano al estadio, donde fueron encontrados unos 130 cuerpos.

Según detalló Servín García, el conteo de bolsas se actualiza a diario y no se limita únicamente a esa zona, ya que “también han ocurrido hallazgos en Nextipac y Plan de la Noria, con 89 bolsas entre el 2018 y el 2022; en Arroyo Hondo, Zapopan, van 48 bolsas ubicadas entre el 2018 y el 2022, así como en Tlaquepaque y otras zonas en fechas recientes, todas cerca del estadio”.

Los restos hallados incluyen cuerpos completos, partes humanas y osamentas. Sin embargo, según Servín García, la mayoría de las bolsas contiene cuerpos seccionados.

Preocupación por falta de transparencia gubernamental

Estos hallazgos generan inquietud entre los colectivos, ya que se producen a pocos meses del Mundial del Futbol del 2026, en el que el estadio Akron, ubicado en ese estado, será una de las sedes. Según los grupos de búsqueda de personas desaparecidas, el gobierno prioriza el evento deportivo por encima de la crisis humanitaria.

Servín García denunció la falta de información oficial y de transparencia por parte de las autoridades estatales, y cuestionó sus prioridades. Según él, “al gobierno lo que le interesa es lo económico, no los ciudadanos”, y afirmó que incluso retiran las fichas de difusión de desaparecidos para que “los visitantes no se den cuenta de la magnitud del problema”.

El integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco también señaló las limitaciones de capacidad y protocolos que enfrenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sumadas a las amenazas por parte de grupos criminales contra esa institución.

El activista añadió que su colectivo ha sostenido reuniones con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; sin embargo, sostuvo que las autoridades intentan concluir los trabajos en las fosas de manera apresurada, para que todo esté listo antes del evento deportivo.

“Anuncian que ya se van a terminar, pero es mentira. Quieren agilizar todo para que, cuando llegue el Mundial, todo parezca normal. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, con o sin Mundial, para sacar a la luz lo que encontremos”, comentó.

Según datos citados por El Imparcial, las cifras oficiales revelan que Jalisco acumula más de 15,900 personas desaparecidas, en su mayoría atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más violentos del país, y designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.