Por qué EE. UU. pide precaución a los aviones comerciales que sobrevuelan Venezuela

Internacional

La Administración Federal de Aviación emitió un aviso a vuelos comerciales para que "tomen precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

EFE

|

Aviones comerciales en EE. UU.

FOTO ILUSTRATIVA. Un avión de United Airlines despega del Aeropuerto Internacional de San Francisco el 8 de octubre de 2025 en San Francisco, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitió este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”, aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La FAA emitió una comunicación en la que advirtió “sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

“Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, explica el texto.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

El aviso emitido por la FAA se produce después de que la semana pasada llegara al sur del Caribe el USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado portaaviones de EE.UU., para sumarse al gran despliegue militar que el Pentágono mantiene en la región desde el verano.

Washington sostiene que el contingente busca combatir el narcotráfico y asegura que el Gobierno de Maduro, al que considera presidente ilegítimo de Venezuela, es parte integral del tráfico de drogas en la región.

En el marco de este operativo EE.UU. ha destruido cerca de una veintena de lanchas al parecer cargadas con drogas tanto en el Caribe como el Pacífico, provocando la muerte de al menos 83 de sus ocupantes.

Lea también: Estas son las primeras imágenes de los ejercicios militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago

