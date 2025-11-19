Estas son las primeras imágenes de los ejercicios militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago

Este miércoles, EE. UU. divulgó las primeras imágenes de sus ejercicios militares en Trinidad y Tobago, como parte de los operativos que la administración de Donald Trump ha llevado a cabo en el Caribe y el Pacífico.

En una publicación en la red social X, la embajada de EE. UU. en Puerto España compartió dos imágenes en las que se observan aeronaves militares en el cielo.

De acuerdo con medios como CNN, los vehículos que aparecen en las imágenes podrían ser aeronaves militares V-22 Osprey.

“La 22ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina del Cuerpo de Marines de EE. UU., desplegada en el Comando Sur de EE. UU., y la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago están llevando a cabo ejercicios de entrenamiento conjuntos del 16 al 21 de noviembre del 2025”, señaló la embajada en redes sociales.

El mensaje añade que los ejercicios militares se realizan en entornos rurales y urbanos de Trinidad y Tobago, tanto de día como de noche.

CNN también citó declaraciones de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien manifestó su respaldo a los operativos militares de EE. UU. al afirmar que son parte de una “alianza de seguridad profunda y duradera con Washington”.

El papel asumido por el Gobierno de Trinidad en esta crisis ha generado críticas internas e inquietud en la Comunidad del Caribe (Caricom), conformada por 15 países que, en su mayoría, siguen defendiendo que la región debe ser “una zona de paz”.

Los ejercicios militares están contemplados en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre ambos países, renovado en diciembre del 2024.

El SOFA define el estatus legal, los derechos y las responsabilidades del personal militar estadounidense en Trinidad y Tobago, y permite el entrenamiento conjunto y la cooperación, mientras EE. UU. proporciona apoyo en materia de seguridad y fortalecimiento de capacidades al país caribeño.

