Por qué EE. UU. habría rechazado una propuesta de Maduro para dimitir su cargo, según The New York Times
Una investigación de The New York Times señala que EE. UU. rechazó una propuesta de Nicolás Maduro para dimitir como presidente de Venezuela en un plazo de dos a tres años.
Combo de dos fotografías de archivo donde aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: EFE)
Una reciente investigación de The New York Times sugiere que la Casa Blanca habría rechazado una supuesta propuesta del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de dimitir a su cargo en un plazo de dos años.
Además, en la investigación se detalla que Donald Trump habría aceptado un plan de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo operaciones que buscarían “hacer un campo de batalla para acciones futuras” con el país sudamericano.
La investigación del medio cita a funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato y señalaron que miembros del gobierno de Maduro habrían ofrecido a la administración de Trump que el mandatario dimitiría en un plazo de dos a tres años, para lograr una “renuncia ordenada”.
Sin embargo, la Casa Blanca habría rechazado dicha propuesta, al afirmar que era “inaceptable” que la renuncia del mandatario se postergara varios años.
The New York Times también señala que Maduro habría ofrecido a Estados Unidos el acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a compañías energéticas estadounidenses.
El medio agregó que Donald Trump se ha reunido con dirigentes del Pentágono para evaluar las próximas acciones militares en las costas venezolanas.
Afirman que, aunque no hay una postura clara sobre las acciones que Trump tomará a futuro, se llevarán a cabo estrategias psicológicas que aumenten el “desgaste” en el gobierno de Maduro, sin incurrir en misiones dentro del territorio venezolano.
La publicación agrega que funcionarios cercanos a la Casa Blanca supieron que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico que podrían ser atacadas bajo una orden presidencial.
