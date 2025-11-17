Los detalles de la venezolana que fue condenada a prisión por criticar a Maduro en WhatsApp

Este 17 de noviembre se conoció el caso de una médica originaria de Venezuela, condenada a la pena máxima de 30 años de prisión por criticar al gobierno de Nicolás Maduro en un audio enviado por Whatsapp.

Según AFP, a través de dos organizaciones defensoras de derechos humanos, la médica fue identificada como Marggie Orozco y condenada por un tribunal venezolano por los delitos de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”.

La profesional de 65 años fue detenida en agosto pasado en San Juan de Colón, municipio Ayacucho, estado Táchira.

Una de las organizaciones indicó que miembros del partido de Maduro denunciaron a Orozco, por haber criticado al actual mandatario y por llamar a "participar en las elecciones venezolanas".

El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, que lidera la opositora María Corina Machado, detalló que en el audio Orozco se quejaba de la distribución de las bombonas de gas doméstico en su comunidad.

La Dra. Marggie Orozco (65 años) fué condenada a 30 años de prisión. Denunciada por una jefa del CLAP de su comunidad en San Juan de Colón por un simple audio de WhatsApp sobre las elecciones del 28 de julio.



La sentencia, dictada por la juez Luz Dary Moreno, es un acto perverso… pic.twitter.com/TttP0YCA5K — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) November 16, 2025

Las organizaciones señalaron que Orozco se encuentra en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana de Táchira.

También denunciaron que la mujer enfrenta complicaciones de salud y mencionaron dos infartos sufridos recientemente, el último ya bajo custodia.

“Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente”, informó la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

Lea también: ¿Qué pasaría si Estados Unidos ataca Venezuela? Expertos militares analizan los posibles escenarios