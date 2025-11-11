Por qué EE. UU. desplegó el portaviones más grande del mundo en medio de sus ataques en el Caribe y el Pacífico

El USS Gerald Ford, considerado el portaviones más grande del mundo, se incorporó este 11 de noviembre a las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico, tras múltiples ataques en el océano Pacífico y el Caribe.

Según información del Comando Sur de EE. UU., el portaviones —solicitado hace casi tres semanas— llegó a lo que denominan su "zona de responsabilidad", la cual abarca América Latina y el Caribe.

"El portaviones reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

El despliegue del portaviones ocurre en medio de una tensa situación entre EE. UU. y Venezuela, luego de que la administración de Donald Trump señalara a Nicolás Maduro de estar vinculado con el narcotráfico.

Actualmente, se han registrado aproximadamente 20 ataques de EE. UU. en el Pacífico y el Caribe contra supuestas embarcaciones que transportaban droga y que, según las autoridades estadounidenses, provienen en su mayoría de Venezuela.

🚨#SOSVenezuela



Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald R. Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el Atlántico, para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles. Fuerza y fe. pic.twitter.com/4IoJp1tCC5 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) November 11, 2025

Al menos 76 personas han fallecido en los ataques, y varias organizaciones, así como países como Rusia, cuestionan a Estados Unidos sobre si las embarcaciones están realmente vinculadas al narcotráfico, ya que la administración de Trump no ha presentado pruebas.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela activó el pasado 10 de noviembre ejercicios militares en su territorio, en respuesta a lo que considera una "amenaza imperial" de Estados Unidos.

Carrier USS Gerald R. Ford Now in U.S. Southern Command — USNI News https://t.co/k3t27wNWgO pic.twitter.com/X50J6rgD2R — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) November 11, 2025

El gobierno informó del "despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos".

Lea también: Video revela dos nuevos ataques de EE. UU. en el Pacífico que dejaron seis fallecidos



