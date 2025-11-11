Internacional
Por qué EE. UU. desplegó el portaviones más grande del mundo en medio de sus ataques en el Caribe y el Pacífico
El portavoz del Pentágono informó que el USS Gerald Fort, considerado el portaviones más grande del mundo, se incorporó a los operativos de EE. UU. contra el narcotráfico.
FOTO ILUSTRATIVA. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, visto en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN el 24 de septiembre de 2025 en el Mar del Norte. (Foto Prensa Libre: AFP)
El USS Gerald Ford, considerado el portaviones más grande del mundo, se incorporó este 11 de noviembre a las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico, tras múltiples ataques en el océano Pacífico y el Caribe.
Según información del Comando Sur de EE. UU., el portaviones —solicitado hace casi tres semanas— llegó a lo que denominan su "zona de responsabilidad", la cual abarca América Latina y el Caribe.
"El portaviones reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
El despliegue del portaviones ocurre en medio de una tensa situación entre EE. UU. y Venezuela, luego de que la administración de Donald Trump señalara a Nicolás Maduro de estar vinculado con el narcotráfico.
Actualmente, se han registrado aproximadamente 20 ataques de EE. UU. en el Pacífico y el Caribe contra supuestas embarcaciones que transportaban droga y que, según las autoridades estadounidenses, provienen en su mayoría de Venezuela.
Al menos 76 personas han fallecido en los ataques, y varias organizaciones, así como países como Rusia, cuestionan a Estados Unidos sobre si las embarcaciones están realmente vinculadas al narcotráfico, ya que la administración de Trump no ha presentado pruebas.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela activó el pasado 10 de noviembre ejercicios militares en su territorio, en respuesta a lo que considera una "amenaza imperial" de Estados Unidos.
El gobierno informó del "despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos".
Lea también: Video revela dos nuevos ataques de EE. UU. en el Pacífico que dejaron seis fallecidos