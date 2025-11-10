Video revela dos nuevos ataques de EE. UU. en el Pacífico que dejaron seis fallecidos

Este 10 de noviembre, las autoridades de EE. UU. revelaron nuevos videos de los dos ataques más recientes contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico.

En su cuenta oficial de X, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, compartió un video en el que se observan los dos ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

"Ayer, bajo las órdenes del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", afirmó Hegseth en redes sociales.

El video muestra el momento exacto en que las dos embarcaciones son impactadas por proyectiles estadounidenses: una mientras estaba detenida en medio del océano y la otra en pleno movimiento.

"Según nuestra inteligencia, estas embarcaciones estaban relacionadas con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban narcóticos y transitaban por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico oriental", agregó Hegseth.

"Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y en cada embarcación había tres narcoterroristas varones. Los seis resultaron muertos. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido", añadió.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Desde que inició su ofensiva en aguas del Pacífico y el Caribe, EE. UU. ha efectuado 19 ataques contra presuntas narcolanchas y un sumergible.

En total, 76 personas han fallecido a raíz de estos ataques de EE. UU.. Las autoridades estadounidenses no revelaron la identidad de los fallecidos ni han presentado pruebas que confirmen su participación en actividades ilícitas.

