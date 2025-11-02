Video muestra nuevo ataque de EE. UU. en el Caribe que dejó tres fallecidos

Un ataque estadounidense a una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe mató a tres personas el sábado, afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en el último de estos ataques en aguas internacionales.

Estados Unidos ha desplegado barcos en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una gran fuerza militar que Washington alega es para frenar el tráfico de drogas.

Más de 15 ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, lo que genera críticas de gobiernos de la región.

“Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos”, dijo Hegseth en X.

“Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales”, agregó.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o representaran una amenaza para Estados Unidos.

Hegseth dijo que Washington continuaría “cazando… y matando” a presuntos narcotraficantes.

Compartió imágenes de video del ataque que muestra el momento del impacto a la nave, seguido de fuego.

Como en videos anteriores, las áreas del barco están difuminadas, lo que hace imposible verificar cuántas personas estaban a bordo.

Las Naciones Unidas instaron el viernes a Washington a detener sus ataques.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que estas personas habían sido asesinadas “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar el tráfico de drogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas.

Lea también: Los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta EE.UU. (y cuánta llega por el Caribe)