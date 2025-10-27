Cómo dos aeronaves de EE. UU. se accidentaron casi al mismo tiempo en el mar de China Meridional

Internacional

Cómo dos aeronaves de EE. UU. se accidentaron casi al mismo tiempo en el mar de China Meridional

Según las autoridades de EE. UU. los vehículos accidentados fueron un helicóptero MH-60R Sea Hawk y un caza 18f Super Hornet.

|

time-clock

Avión caza 18F Super Hornet

FOTO ILUSTRATIVA. La Flota de EE. UU. informó sobre dos aeronaves que se accidentaron sobre el mar al sur de China. (Foto Prensa Libre: AFP)

Dos aeronaves de EE. UU. se accidentaron sobre el mar de China Meridional, informó este 27 de octubre la Flota del Pacífico en redes sociales.

Según la información que brindó esa institución en la red social X, los dos accidentes no están relacionados entre sí ni dejaron personas fallecidas.

El primero ocurrió en la tarde del pasado 26 de octubre, cuando un helicóptero MH-60R Sea Hawk cayó al agua mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaaviones USS Nimitz.

De acuerdo con la Flota del Pacífico, los cuerpos de socorro rescataron a los tres tripulantes que iban a bordo del helicóptero.

LECTURAS RELACIONADAS

Nicolás Maduro

Qué se sabe de los supuestos "mercenarios" vinculados con la CIA que Venezuela dice haber detenido

chevron-right
AME2024. PUERTO ESPAÑA (TRINIDAD Y TOBAGO), 26/10/2025.- El destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos arribó este domingo, a Puerto España (Trinidad y Tobago). El destructor USS Gravely llevará a cabo ejercicios militares durante varios días, como parte del despliegue naval de Washington en el mar Caribe. EFE/ Andrea De Silva

Destructor de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago para ejercicios militares; Venezuela denuncia “provocación”

chevron-right

El segundo accidente se registró cuando un avión caza modelo 18F Super Hornet se precipitó al mar, también mientras realizaba operaciones rutinarias.

“Ambos tripulantes que iban dentro del caza lograron eyectarse con éxito y fueron rescatados sanos y salvos”, señaló la Flota en redes sociales.

También se informó que los cinco tripulantes involucrados en los hechos se encuentran “estables”, aunque las autoridades señalaron que el accidente del caza ocurrió media hora después del incidente con el helicóptero.

De forma preliminar, las autoridades de EE. UU. señalaron que aún se investigan las causas de los accidentes.

Los incidentes ocurrieron en el mar de China Meridional, una zona por la que transita aproximadamente el 30% del comercio marítimo mundial.

Lea también: Por qué Trump planea operaciones terrestres contra el narcotráfico tras ataques en el Caribe

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. China Ejército de EE. UU.  Marina Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS