Cómo dos aeronaves de EE. UU. se accidentaron casi al mismo tiempo en el mar de China Meridional

Dos aeronaves de EE. UU. se accidentaron sobre el mar de China Meridional, informó este 27 de octubre la Flota del Pacífico en redes sociales.

Según la información que brindó esa institución en la red social X, los dos accidentes no están relacionados entre sí ni dejaron personas fallecidas.

El primero ocurrió en la tarde del pasado 26 de octubre, cuando un helicóptero MH-60R Sea Hawk cayó al agua mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaaviones USS Nimitz.

De acuerdo con la Flota del Pacífico, los cuerpos de socorro rescataron a los tres tripulantes que iban a bordo del helicóptero.

El segundo accidente se registró cuando un avión caza modelo 18F Super Hornet se precipitó al mar, también mientras realizaba operaciones rutinarias.

“Ambos tripulantes que iban dentro del caza lograron eyectarse con éxito y fueron rescatados sanos y salvos”, señaló la Flota en redes sociales.

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

También se informó que los cinco tripulantes involucrados en los hechos se encuentran “estables”, aunque las autoridades señalaron que el accidente del caza ocurrió media hora después del incidente con el helicóptero.

De forma preliminar, las autoridades de EE. UU. señalaron que aún se investigan las causas de los accidentes.

Los incidentes ocurrieron en el mar de China Meridional, una zona por la que transita aproximadamente el 30% del comercio marítimo mundial.

Lea también: Por qué Trump planea operaciones terrestres contra el narcotráfico tras ataques en el Caribe