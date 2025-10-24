Por qué Trump planea operaciones terrestres contra el narcotráfico tras ataques en el Caribe

Tras numerosos ataques en el mar Caribe contra supuestas embarcaciones que transportaban drogas, el presidente Donald Trump afirmó que se evalúa la posibilidad de ampliar los operativos contra el narcotráfico hacia tierra.

El pasado 23 de octubre, el mandatario estadounidense afirmó que se preparan acciones terrestres contra narcotraficantes, al destacar que los operativos recientes en el mar han tenido "buenos resultados".

"El narcotráfico vía marítima se ha reducido, y ahora tocará ocuparse de los que cruzan por tierra", dijo Trump.

Sin embargo, el mandatario no brindó mayores detalles sobre cómo se llevarán a cabo esas operaciones terrestres.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", declaró.

Agregó que más adelante hablará al Congreso sobre cómo serán estos nuevos operativos.

Los ataques en el mar Caribe comenzaron el 2 de septiembre, cuando Estados Unidos desplegó varios vehículos militares, como una flotilla de destructores, un submarino y un barco de las fuerzas especiales.

En total, se han registrado diez ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, y se contabilizan 37 personas fallecidas.

El ataque más reciente ocurrió presuntamente en la noche del 23 de octubre, y las autoridades estadounidenses indicaron que la lancha estaba vinculada al Tren de Aragua.

Lea también: ¿Por qué Reagan enojó a Trump y qué dijo para provocar la ruptura de las relaciones con Canadá?