¿Por qué Reagan enojó a Trump y qué dijo para provocar la ruptura de las relaciones con Canadá?

Durante la noche del jueves 23 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender las negociaciones que EE. UU. mantenía con Canadá sobre un nuevo acuerdo de libre comercio, debido a que esa nación ha estado utilizando un anuncio televisivo en el que se incluye un discurso del exmandatario Ronald Reagan.

El anuncio, cuyo presunto objetivo es criticar los aranceles impuestos por Trump, fue promovido por el gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá. Por ello, se incluyó una grabación de Reagan, de 1987, en la que el expresidente afirma que los tributos aplicados al transporte de mercancías son "perjudiciales para la economía".

Sin embargo, aunque el video incluía fragmentos de un discurso contra los aranceles pronunciado por Ronald Reagan hace 38 años —a quien Trump calificó como un “héroe conservador”—, el mandatario republicano tildó el anuncio de “falso”, ya que el gobierno de Ontario presuntamente tergiversaba las palabras del expresidente de EE. UU.

“Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas inmediatamente”, aseguró Trump mediante un mensaje publicado en su red social Truth Social, durante la noche del jueves 23.

Trump canceló las negociaciones comerciales con Canadá

A pesar de que Canadá es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, las relaciones entre ambos países se han "complicado más de lo habitual" desde el regreso del mandatario republicano Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del 2025, según declaró el primer ministro canadiense, Mark Carney, el 28 de mayo.

Por esa razón, el gobierno de Canadá decidió utilizar la imagen y el discurso del expresidente Ronald Reagan, miembro del Partido Republicano y figura clave del movimiento conservador estadounidense, para lanzar un anuncio con mensajes contra los aranceles, que seguramente llamarían la atención del magnate Donald Trump.

“Supe que el presidente Donald Trump escuchó nuestro anuncio. Estoy seguro de que no le gustó mucho”, mencionó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, durante la noche del pasado miércoles 22 de octubre, antes de destacar las palabras de Reagan, quien, como mandatario, introdujo nuevas y osadas iniciativas políticas y económicas.

Ante esta situación, la Fundación Presidencial Ronald Reagan emitió un comunicado en el que afirma que el anuncio del gobierno de Ontario “utiliza audios y videos selectivos” del exmandatario, por lo que la institución revisa sus opciones legales, ya que Canadá no solicitó ni recibió permiso para usar o editar esos comentarios de 1987.

¿Qué dijo Ronald Reagan sobre los aranceles en 1987?

“Imponer esos aranceles o barreras comerciales y restricciones de cualquier tipo son medidas que detesto. A largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses”, declaró el expresidente Ronald Reagan a finales de 1987, en un audio y video que fue utilizado por el gobierno de Ontario.

“De hecho, en todo el mundo hay una creciente conciencia de que el peso de la prosperidad para todas las naciones es el rechazo a la legislación proteccionista y la promoción de una competencia justa y libre”, concluyó el exmandatario Reagan, quien criticó el uso de los aranceles como una herramienta de presión sobre otros países.