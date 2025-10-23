Por qué Trump canceló enviar tropas a San Francisco tras afirmar que podía hacerlo a cualquier ciudad de EE. UU.

Luego de que una jueza autorizara el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en Portland, el presidente Donald Trump afirmó posteriormente que tiene facultades para enviar tropas militares a cualquier ciudad que él considere necesario.

Asimismo, el mandatario amenazó con enviar tropas a la Ciudad de San Francisco, en medio de sus acciones antimigratorias.

Fue el 19 de octubre cuando afirmó que su próximo objetivo, respecto del envío de tropas militares, era San Francisco, una ciudad controlada principalmente por los demócratas.

Sin embargo, este 23 de octubre el mandatario anunció que cancela “de forma momentánea” su despliegue de tropas federales en San Francisco, movimiento que iba a ejecutar el próximo fin de semana.

“El Gobierno federal se preparaba para ‘intervenir’ en San Francisco, California, este sábado, pero amigos que viven en la zona me llamaron anoche para pedirme que no siguiera adelante con el despliegue”, escribió Trump en su red Truth Social.

Entre los argumentos que Trump dio para cancelar su despliegue militar figura que el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha logrado “avances importantes” en materia migratoria.

Además, Trump dijo que otras personas influyentes se contactaron con él para evitar el despliegue, como Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA, y Marc Benioff, director general de la plataforma Salesforce.

Desde agosto de este año, Trump comenzó el despliegue de fuerzas militares en diferentes ciudades de EE. UU., como parte de sus esfuerzos por reforzar la detención de migrantes.

Algunas de las ciudades en las que Trump ha logrado desplegar a la Guardia Nacional son Los Ángeles, Washington y Memphis.

Por otro lado, hay ciudades que mantienen una disputa legal con el mandatario para evitar la movilización de soldados, como Chicago.

Lea también: Por qué Trump habría demandado por US$230 millones a su propio Departamento de Justicia