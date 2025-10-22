Por qué Trump habría demandado por US$230 millones a su propio Departamento de Justicia

Un reciente artículo de The New York Times informó que los abogados del presidente Donald Trump habrían presentado una demanda por unos US$230 millones contra su propio Departamento de Justicia.

Según el medio estadounidense, Trump buscaría obtener una gran cantidad de dinero porque acusa a su propio departamento de investigarlo.

También se indica que la demanda abarcaría investigaciones que el Departamento de Justicia efectuó contra Trump antes de haber sido elegido presidente por segunda vez.

“Probablemente me deben muchísimo dinero. Pero si recibo dinero de nuestro propio país, haré algo bueno con él”, dijo Donald Trump a algunos periodistas que se encontraban en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que el dinero que podría obtener de la demanda lo utilizaría, bien para la caridad, o bien para la Casa Blanca.

CASH CLAIM: President Donald Trump suggested to reporters in the Oval Office that the Justice Department "probably" owes him "a lot of money" over past federal investigations into him. He declined to give an exact number, but he said any money he does get would go to charity. pic.twitter.com/Najkmdiwl9 — Fox News (@FoxNews) October 22, 2025

“La decisión tendría que pasar por mi escritorio. Y es muy extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo… Pero fui muy perjudicado”, aseveró.

Aunque no hay información que confirme la acción del presidente Trump, un portavoz del equipo legal del mandatario afirmó que se llevan a cabo “todos los esfuerzos para luchar contra la caza de brujas liderada por los demócratas”.

President Donald Trump has demanded that the Department of Justice pay him a whopping $230 million in compensation for its criminal investigations of him after his first term in the White House ended, The New York Times reported Tuesday. https://t.co/vfTbRz7cVX pic.twitter.com/9iKI7D6mXr — CNBC (@CNBC) October 21, 2025

The New York Times afirmó que estas acciones de Trump “no tienen comparación en la historia de EE. UU.”, ya que se trata de un curioso caso en el cual el presidente busca una compensación de su propio Gobierno.

Fueron varias las investigaciones que se llevaron a cabo contra Donald Trump desde la primera vez que obtuvo la presidencia.

En ese momento, el mandatario fue señalado por el mal manejo de material confidencial y por intentos de revertir los resultados electorales del 2020.

Sin embargo, las investigaciones se cerraron cuando Trump ganó por segunda vez las elecciones.

