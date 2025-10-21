Verificamos por usted: ¿Donald Trump ordenó demoler la Casa Blanca?

Recientemente se viralizó una serie de imágenes en las que se observa un trabajo de demolición en las instalaciones de la Casa Blanca, en Estados Unidos.

Esto ha generado varias dudas, entre ellas si Donald Trump habría ordenado la demolición de uno de los edificios más importantes de EE. UU. y los motivos que lo habrían llevado a tomar esa decisión.

La realidad es que los trabajos corresponden a la construcción de un salón de baile que Donald Trump había ordenado hace mucho tiempo.

Sin embargo, lo que resulta extraño, según medios estadounidenses, es que Trump aseguró que el salón se trataba de “un anexo” del recinto y que no suponía alterar la estructura original de la Casa Blanca.

Estos trabajos comenzaron el pasado 20 de octubre y, según un funcionario de la Casa Blanca —que habló en condición de anonimato con The Washington Post—, el nuevo salón de baile sería un “reemplazo” de la Sala Este del edificio.

The White House has ordered Treasury Department employees not to share pictures of the White House demolition according to the Wall Street Journal.



It would be a shame if this picture went viral then. pic.twitter.com/mXz6KiwScx — Aaron Parnas (@AaronParnas) October 21, 2025

Anteriormente, Donald Trump detalló que el salón constaría de aproximadamente 8 mil metros cuadrados y tendría una capacidad para hasta 9 mil personas.

En cuanto a la inversión, se estima que esta construcción costará alrededor de US$200 millones, cubiertos, en palabras de la administración de Trump, con fondos propios y de otros “patrocinadores”.

This is a photo of the East Wing of the White House. Trump once said, “It won’t interfere with the current building. It’ll be near it but not touching it..." How dare that fucking piece of shit do this. Stop the project & make him pay to restore it. Then evict him. pic.twitter.com/cvTTl6eirf — Henry M. Rosenberg (@DoctorHenryCT) October 20, 2025

Otros medios detallaron que la empresa encargada de la obra se llama Constructora Clark, con sede en el estado de Virginia.

Esta constructora ha desarrollado otros proyectos, como el estadio Capital One Arena, ubicado en Washington, y el parque L’Enfant Plaza.

Respecto del diseño del salón, estará a cargo de la firma McCrery Architects, que aseveró que se mantendrá el estilo predominante de la Casa Blanca.

