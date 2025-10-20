“Usted tampoco me gusta”: Trump confronta a embajador australiano por críticas del pasado

Estados Unidos

“Usted tampoco me gusta”: Trump confronta a embajador australiano por críticas del pasado

Durante un encuentro con el primer ministro de Australia, Donald Trump encaró en público al embajador Kevin Rudd por haberlo llamado “el presidente más destructivo”.

|

Donald Trump Australia Kevin Rudd

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encara al embajador de Australia en su país, Kevin Rudd, durante la visita el primer ministro australiano, Anthony Albanese, a la Casa Blanca. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/YURI GRIPAS).

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó este 20 de octubre su desdén al embajador de Australia, el político de izquierda Kevin Rudd, durante una reunión con el primer ministro Anthony Albanese, en la Casa Blanca.

Trump y sus principales asesores recibieron a Albanese para un almuerzo de trabajo, y antes ofrecieron declaraciones a los periodistas.

Cuando una periodista le preguntó cómo se sentía respecto de los comentarios previos de Rudd, Trump respondió: “No sé nada sobre él”.

Albanese permaneció en silencio, mientras Trump comentó: “Si dijo algo malo, entonces tal vez le gustaría disculparse“.

Lea más: Por qué Los Ángeles declaró estado de emergencia tras las redadas del ICE y qué le permite hacer

Luego se dirigió a Albanese: “No, no me lo digas. ¿Dónde está? ¿Todavía trabaja para ti?”.

Albanese sonrió incómodamente antes de señalar a Rudd, quien estaba sentado al otro lado de la mesa. Rudd comenzó a explicar: “Eso fue antes de que asumiera este cargo, señor presidente”.

Político laborista, Rudd se expresó duramente contra Trump una vez este abandonó la Casa Blanca, al término de su primer mandato.

Rudd dijo que Trump era el “presidente más destructivo de la historia” y “un traidor a Occidente“, alguien que “arrastra a Estados Unidos y a la democracia por el fango”.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump

“No queremos reyes”: Donald Trump se proclama rey en videos de IA tras protestas

chevron-right
Operación encubierta en Venezuela

El Gobierno de Donald Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela, según “The New York Times”

chevron-right

Le podría interesar: “Merece ser denunciada”: por qué Trump criticó su foto en la portada de la revista Time

Trump interrumpió las explicaciones del embajador: “Usted tampoco me gusta. No me gusta. Y probablemente nunca me gustará“.

Los funcionarios reunidos de los dos países aliados rieron antes de que otro periodista formulara rápidamente una nueva pregunta.

Rudd, un exdiplomático de carrera que habla mandarín, fue designado embajador durante la presidencia de Joe Biden, con la esperanza de que su experiencia en China le otorgara influencia en Washington.

Pese a su supuesta ignorancia sobre Rudd, Trump lo calificó en 2024, durante la campaña, de “desagradable”, y dijo que no duraría mucho como embajador, en una entrevista con el político británico Nigel Farage.

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Australia Donald Trump Estados Unidos Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS