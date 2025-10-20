“Usted tampoco me gusta”: Trump confronta a embajador australiano por críticas del pasado

El presidente estadounidense, Donald Trump , expresó este 20 de octubre su desdén al embajador de Australia , el político de izquierda Kevin Rudd, durante una reunión con el primer ministro Anthony Albanese, en la Casa Blanca.

Trump y sus principales asesores recibieron a Albanese para un almuerzo de trabajo, y antes ofrecieron declaraciones a los periodistas.

Cuando una periodista le preguntó cómo se sentía respecto de los comentarios previos de Rudd, Trump respondió: “No sé nada sobre él”.

Albanese permaneció en silencio, mientras Trump comentó: “Si dijo algo malo, entonces tal vez le gustaría disculparse“.

Luego se dirigió a Albanese: “No, no me lo digas. ¿Dónde está? ¿Todavía trabaja para ti?”.

Albanese sonrió incómodamente antes de señalar a Rudd, quien estaba sentado al otro lado de la mesa. Rudd comenzó a explicar: “Eso fue antes de que asumiera este cargo, señor presidente”.

Político laborista, Rudd se expresó duramente contra Trump una vez este abandonó la Casa Blanca, al término de su primer mandato.

Rudd dijo que Trump era el “presidente más destructivo de la historia” y “un traidor a Occidente“, alguien que “arrastra a Estados Unidos y a la democracia por el fango”.

Trump interrumpió las explicaciones del embajador: “Usted tampoco me gusta. No me gusta. Y probablemente nunca me gustará“.

Los funcionarios reunidos de los dos países aliados rieron antes de que otro periodista formulara rápidamente una nueva pregunta.

Rudd, un exdiplomático de carrera que habla mandarín, fue designado embajador durante la presidencia de Joe Biden, con la esperanza de que su experiencia en China le otorgara influencia en Washington.

Pese a su supuesta ignorancia sobre Rudd, Trump lo calificó en 2024, durante la campaña, de “desagradable”, y dijo que no duraría mucho como embajador, en una entrevista con el político británico Nigel Farage.