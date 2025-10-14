Internacional
“Merece ser denunciada”: por qué Trump criticó su foto en la portada de la revista Time
La revista elogió a Donald Trump debido a su participación en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la Ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al difunto activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 14 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Tras estar en el acuerdo del cese del fuego entre Israel y Hamás, el presidente Donald Trump apareció este 14 de octubre en la portada de la revista Time.
Un primer plano contrapicado muestra al mandatario estadounidense en la popular portada, con una especie de halo blanco, producto de la luz del sol que se refleja en su cabeza.
El mandatario, por medio de su red Truth Social, habló positivamente sobre lo que la revista escribió de él, pero criticó la elección de la foto al decir que es “la peor” que pudieron elegir.
El principal motivo por el que la imagen no fue de su agrado es que, según dijo, “hace desaparecer” su cabello.
“La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos”, escribió Trump en redes sociales.
Afirmó que la imagen da la ilusión de que no tiene cabello y que, en su lugar, hay “algo flotante” sobre su cabeza, además de considerar que el efecto de la fotografía es “demasiado extraño”.
“Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada”, dijo el expresidente.
En cuanto al artículo, este elogia a Trump por su participación en el cese del fuego en el conflicto de Gaza. Además, en la portada se lee la frase “su triunfo”, en alusión a los esfuerzos del mandatario estadounidense.
