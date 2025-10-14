“Merece ser denunciada”: por qué Trump criticó su foto en la portada de la revista Time

Tras estar en el acuerdo del cese del fuego entre Israel y Hamás, el presidente Donald Trump apareció este 14 de octubre en la portada de la revista Time.

Un primer plano contrapicado muestra al mandatario estadounidense en la popular portada, con una especie de halo blanco, producto de la luz del sol que se refleja en su cabeza.

El mandatario, por medio de su red Truth Social, habló positivamente sobre lo que la revista escribió de él, pero criticó la elección de la foto al decir que es “la peor” que pudieron elegir.

El principal motivo por el que la imagen no fue de su agrado es que, según dijo, “hace desaparecer” su cabello.

“La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos”, escribió Trump en redes sociales.

Fotografía divulgada por la revista Time en su cuenta oficial de la red social X donde aparece su última portada con la foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los títulos 'Su triunfo', 'El líder que Israel necesitaba', y 'Cómo sana Gaza'. (Foto Prensa Libre: EFE)

Afirmó que la imagen da la ilusión de que no tiene cabello y que, en su lugar, hay “algo flotante” sobre su cabeza, además de considerar que el efecto de la fotografía es “demasiado extraño”.

“Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada”, dijo el expresidente.

Donald Trump says his TIME Magazine cover may be the “worst picture of all time”:



“They “disappeared” my hair… I never liked taking pictures from underneath angles, but this is a super bad picture, and deserves to be called out.” pic.twitter.com/FFQbEzpyZp — Pop Base (@PopBase) October 14, 2025

En cuanto al artículo, este elogia a Trump por su participación en el cese del fuego en el conflicto de Gaza. Además, en la portada se lee la frase “su triunfo”, en alusión a los esfuerzos del mandatario estadounidense.

