Cuántos rehenes en poder de Hamás fueron liberados como parte de los acuerdos con Israel

Este 13 de octubre marcó un momento importante en la tensa situación entre Israel y Hamás, ya que este lunes, luego de casi dos años de espera, fueron liberados los últimos rehenes vivos de Gaza.

Como parte del acuerdo auspiciado por el presidente Donald Trump, la liberación de 20 rehenes vivos representa un paso más en la búsqueda de la paz en medio del conflicto en Medio Oriente.

Este lunes llegaron a Israel los últimos rehenes vivos, capturados durante los ataques de Hamás el 7 de octubre del 2023.

Esta liberación forma parte del pacto de cese al fuego entre Israel y Hamás, el cual no solo incluía la entrega de estos rehenes, sino también la devolución de 28 personas fallecidas, a cambio de que Israel liberara a casi dos mil palestinos.

Varias autoridades, incluido el presidente Trump, recibieron de forma positiva la liberación de los rehenes y aseguraron que no solo se trata de un "triunfo increíble", sino que podría representar un "nuevo amanecer histórico".

"Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa", escribió en la red X el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores tras anunciarse la liberación de los últimos rehenes.

Mientras tanto, Trump celebró la liberación de los rehenes durante un discurso en el Parlamento de Israel y afirmó que esto marca un camino hacia el fin de la guerra entre Israel y Hamás.

Las autoridades de ambos bandos han reportado varios fallecidos desde la ofensiva iniciada en octubre del 2023.

Por parte de Israel se registran casi dos mil fallecidos en la guerra, mientras que el Ministerio de Salud de Gaza reporta aproximadamente 67 mil 869 personas fallecidas.

La ofensiva comenzó luego de un ataque de Hamás que causó la muerte de aproximadamente 1 mil 219 personas, en su mayoría civiles.

