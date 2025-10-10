Por qué Trump impuso nuevos aranceles del 100% a China y cómo se relaciona con las “tierras raras”

Internacional

Por qué Trump impuso nuevos aranceles del 100% a China y cómo se relaciona con las “tierras raras”

Donald Trump impondrá aranceles del 100% a China, tras acusar al país de tener una "postura comercial extremadamente hostil".

|

time-clock

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur de la Casa Blanca tras regresar del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed después de un chequeo médico el 10 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Donald Trump, presidente de EE. UU., anunció este 10 de octubre que impondrá nuevos aranceles del 100% a China, debido a que el mandatario acusa al país asiático de mantener una “postura comercial extremadamente hostil”.

Estos tributos entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre, y Trump señala que China ha buscado imponer severos controles a la exportación de lo que denomina “tierras raras”.

Esto, sumado al anuncio de este viernes de Trump de no reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, ya que “no ve motivos para hacerlo”, ha complicado aún más la delicada relación comercial entre ambos países, marcada por la guerra arancelaria impulsada por el mandatario estadounidense.

¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil”, declaró Trump en su red social.

LECTURAS RELACIONADAS

El precio al contado del oro ha superado los 4.000 USD por onza por primera vez

Récord histórico: por qué la subida del oro es señal de incertidumbre para los inversionistas

chevron-right
Donald Trump y Xi Jingping China EE. UU.

¿Latinoamérica en disputa? Los bloqueos de Trump a China podrían afectar a América Latina

chevron-right

Estos nuevos aranceles se sumarán a los gravámenes ya vigentes contra China. Además, Trump anunció controles a la exportación de software chino.

¿Qué son las “tierras raras”?

Este término hace referencia a un conjunto de 17 elementos químicos presentes en depósitos naturales.

Estos elementos se utilizan en diversos objetos, desde vehículos y pantallas táctiles hasta paneles solares e incluso billetes, debido a sus propiedades magnéticas, luminiscentes y electromagnéticas.

Los elementos son: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio.

¿Dónde se encuentran?

Las “tierras raras” están presentes en distintas regiones del planeta; sin embargo, China posee casi el monopolio de esta industria, con cerca de la mitad de las reservas mundiales.

De hecho, el Servicio Geológico de EE. UU. señala que China concentra aproximadamente el 49% de las “tierras raras”, lo que equivale a unos 44 millones de toneladas.

Lea también: Qué dijo Donald Trump sobre el acuerdo para firmar un plan de paz entre Israel y Hamás

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. China Donald Trump Economía de Estados Unidos  Tendencias internacionales Tierras raras Xi Jinping 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS