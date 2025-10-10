Por qué Trump impuso nuevos aranceles del 100% a China y cómo se relaciona con las “tierras raras”

Donald Trump, presidente de EE. UU., anunció este 10 de octubre que impondrá nuevos aranceles del 100% a China, debido a que el mandatario acusa al país asiático de mantener una “postura comercial extremadamente hostil”.

Estos tributos entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre, y Trump señala que China ha buscado imponer severos controles a la exportación de lo que denomina “tierras raras”.

Esto, sumado al anuncio de este viernes de Trump de no reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, ya que “no ve motivos para hacerlo”, ha complicado aún más la delicada relación comercial entre ambos países, marcada por la guerra arancelaria impulsada por el mandatario estadounidense.

“¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil”, declaró Trump en su red social.

Estos nuevos aranceles se sumarán a los gravámenes ya vigentes contra China. Además, Trump anunció controles a la exportación de software chino.

"It is impossible to believe that China would have taken such an action, but they have, and the rest is History. Thank you for your attention to this matter!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Kx6deI2voC — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

¿Qué son las “tierras raras”?

Este término hace referencia a un conjunto de 17 elementos químicos presentes en depósitos naturales.

Estos elementos se utilizan en diversos objetos, desde vehículos y pantallas táctiles hasta paneles solares e incluso billetes, debido a sus propiedades magnéticas, luminiscentes y electromagnéticas.

Los elementos son: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio.

¿Dónde se encuentran?

Las “tierras raras” están presentes en distintas regiones del planeta; sin embargo, China posee casi el monopolio de esta industria, con cerca de la mitad de las reservas mundiales.

De hecho, el Servicio Geológico de EE. UU. señala que China concentra aproximadamente el 49% de las “tierras raras”, lo que equivale a unos 44 millones de toneladas.

Lea también: Qué dijo Donald Trump sobre el acuerdo para firmar un plan de paz entre Israel y Hamás