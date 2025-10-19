“No queremos reyes”: Donald Trump se proclama rey en videos de IA tras protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió varios videos generados por inteligencia artificial en los que se autoproclama rey, en respuesta a las multitudinarias manifestaciones bajo el lema No Kings (“No queremos reyes”), que tuvieron lugar el sábado en todo el país contra su supuesto autoritarismo.

En el primero de los videos, compartidos en su cuenta de Truth Social, se observa a Trump con una corona en la cabeza mientras pilota un caza con la leyenda King Trump (“Rey Trump”), desde el cual lanza contra los manifestantes lo que parecen ser excrementos.

La publicación fue originalmente compartida por otro usuario en la red social X y no estuvo acompañada por ningún mensaje del mandatario.

Trump también difundió otro breve video generado por inteligencia artificial, en el que se coloca una corona a modo de investidura, mientras viste un manto de coronación y blande una espada.

En segundo plano aparecen varias personas, entre ellas la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

El presidente no ha emitido otros comentarios públicos sobre las manifestaciones de No Kings, que se llevaron a cabo ayer en todo el país, incluidas la Ciudad de Nueva York, Washington y Miami, para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente por parte de Trump.

Las manifestaciones, a las que asistieron casi siete millones de personas según los organizadores, fueron convocadas de forma simultánea en más de 2 mil 500 ciudades y municipios de los 50 estados del país, con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder, en enero pasado.

Esta fue la segunda edición de la movilización No Kings, después de la celebrada el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del mandatario, que según los organizadores reunió a unos cinco millones de personas.

La nueva jornada de protestas se desarrolló en un clima de creciente tensión política, marcado por la decisión de Trump de desplegar militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, con el argumento de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios.

Sin embargo, no se registraron incidentes violentos durante la jornada, pese a que cabecillas republicanos habían advertido de posibles disturbios.

El nombre del movimiento No Kings alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.