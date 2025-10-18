“No queremos reyes”: la principal consigna de las protestas pacíficas contra Donald Trump

Miles de personas salieron este sábado 18 de octubre a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema No Kings (“No queremos reyes”), para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente estadounidense Donald Trump.

Las manifestaciones fueron convocadas de forma simultánea en más de 2 mil 500 ciudades y municipios de los 50 estados del país, con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder en enero pasado.

Esta es la segunda edición de la movilización No Kings, tras la realizada el 14 de junio, que coincidió con el cumpleaños del mandatario y que —según los organizadores— reunió a unas cinco millones de personas.

La nueva jornada de protestas se desarrolla en un clima de creciente tensión política, marcado por la decisión de Trump de desplegar militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, con el argumento de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios.

Puntos emblemáticos de las protestas pacíficas contra Donald Trump

Entre los puntos más emblemáticos de concentración destacan la plaza Times Square, en Nueva York; el Capitolio, en Washington, y el centro de Chicago, donde en las últimas semanas se han registrado protestas contra las redadas migratorias.

What a great turnout for Port Charlotte, FL No Kings Day protest! This is a red county in a red state & more showed up today than in July. The Trump administration is losing support. The United States of America 🇺🇸 is over the tyranny and fascism! We must take back our country! pic.twitter.com/jupqQvelLe — jessica guerra (@luv1an0th3r) October 18, 2025

También se convocaron protestas en otras ciudades destacadas, como Atlanta, Boston, Honolulu, Houston, Nashville, Nueva Orleans, San Diego y San Francisco. En solidaridad con la convocatoria, este sábado hubo concentraciones en capitales europeas como Berlín, París y Roma.

BREAKING: This is in Trump's back yard. Washington DC No Kings Day Protest. This is just the start of the day.



It is absolutely unbelievable how many people are turning out for this. I love how everyone is staying peaceful. It's exactly what Trump doesn't want. pic.twitter.com/xHuCHguAyg — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Las protestas reúnen una amplia variedad de reivindicaciones: desde la oposición a las redadas migratorias y a los recortes en sanidad, hasta el rechazo a la militarización de las ciudades o a las modificaciones de los distritos electorales que buscan asegurar una victoria republicana en las elecciones de medio mandato del próximo año.

NO KINGS NYC is huge. Tens of thousands of people have shown up to protest Trump and his regime. This is what democracy looks like. pic.twitter.com/JZ4xc1iZsm — Harry Sisson (@harryjsisson) October 18, 2025

Trump pasa la jornada en su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida, sin agenda oficial, y prevé regresar a Washington el domingo.

Una convocatoria pacífica

Muchos manifestantes portan banderas estadounidenses y prendas amarillas —un color utilizado en otros movimientos pacíficos, como las protestas de Hong Kong de 2019— y también llevan disfraces de animales para mantener un ambiente relajado.

La plataforma convocante, integrada por unas 200 organizaciones, subrayó el carácter pacífico de la movilización y recordó, en su página web, que están prohibidas las armas.

No obstante, varios dirigentes republicanos advirtieron de posibles disturbios, y el gobernador de Texas, Gregg Abbott, aliado de Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin para prevenir actos violentos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó la manifestación como una muestra de “odio contra Estados Unidos”, liderada —según dijo— por simpatizantes de Hamás y miembros del movimiento antifascista Antifa, declarado recientemente por Trump como grupo terrorista.

El nombre del movimiento No Kings alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca, y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.

No Kings Protest happening in Toronto! #NoKingsDayOct18th

CANADA HATES TRUMP 🇨🇦 pic.twitter.com/gG2uECy6KK — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) October 18, 2025

Mensaje de Donald Trump ante medios estadounidenses

“Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey”, afirmó Trump en una entrevista con Fox Business publicada el viernes.

El mandatario sugirió, además, que los demócratas retrasaron las negociaciones presupuestarias para reabrir la Administración federal —paralizada desde el 1 de octubre por falta de fondos— con el fin de fomentar la protesta.

Desde la oposición, los demócratas acusan a Trump de poner en riesgo la Primera Enmienda de la Constitución —que protege la libertad de expresión— por su presunto intento de silenciar las manifestaciones y acallar las voces críticas.

Uno de los hechos más simbólicos ocurrió cuando la Casa Blanca presionó para cancelar el programa del comediante Jimmy Kimmel por sus burlas a la reacción republicana ante el asesinato del activista ultraconservador y muy cercano a Trump, Charlie Kirk, ocurrido en septiembre.

Kimmel, cuyo programa volvió al aire tras una semana de suspensión, comparó el jueves la movilización No Kings con la Revolución estadounidense que culminó con la independencia del país.

“No hay nada más estadounidense que una protesta política. La Revolución estadounidense fue una protesta. ¡No Kings!”, afirmó Kimmel en su monólogo.