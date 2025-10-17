Cómo será la nueva jornada de protestas “No Kings” convocadas para el 18 de octubre en EE. UU.

Este viernes, varias autoridades de EE. UU. tomaron la decisión de desplegar a la Guardia Nacional debido a una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Donald Trump, convocada para el próximo 18 de octubre y que se llevaría a cabo en más de dos mil lugares del territorio estadounidense.

Un gran número de organizaciones, incluidas algunas de defensa de los derechos humanos, convocaron para el sábado una nueva serie de manifestaciones conocidas como “No Kings” (Sin Reyes), que critican las políticas del mandatario estadounidense.

Es la segunda jornada de protestas de esta índole en el 2025, ya que la primera tuvo lugar en junio y se desarrolló de manera pacífica en la mayoría de los estados.

El gobernador también advirtió que las autoridades van a “disuadir cualquier acto vandálico” y que arrestarán a “cualquier persona que participe en actos violentos”.

Ahora, autoridades como el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenaron el despliegue de la Guardia Nacional para el sábado, mientras que algunos dirigentes del Partido Republicano criticaron este movimiento por considerarlo “antiestadounidense”.

This is crazy!



Over 2500 peaceful NO KINGS protests are planned across America tomorrow.



Several million people are expected to show up and protest against Trump's authoritarianism.



Are you going to a protest tomorrow? pic.twitter.com/s5BFSfDQtM — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 17, 2025

“La violencia y la destrucción no van a ser toleradas en Texas”, dijo el gobernador en un comunicado publicado en la víspera de las movilizaciones.

De acuerdo con CNN, esta nueva jornada de protestas contra la administración de Trump incluirá cerca de 450 manifestaciones más que en junio, y podría congregar a más de 2 mil 500 personas en casi 50 estados.

Otro funcionario que criticó estas manifestaciones fue el senador Ted Cruz, quien pidió una investigación para determinar cómo se financian estos grupos.

Esta nueva jornada de protestas se realizará en medio de una tensa situación en EE. UU., marcada por el reciente cierre de Gobierno y los esfuerzos de Trump por desplegar a la Guardia Nacional en varias ciudades, como Chicago.

