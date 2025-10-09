Helicópteros y bombas de humo: las tácticas intimidatorias del ICE en sus redadas en Chicago

Hace un mes, en el estado de Illinois, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) inició la denominada operación Midway Blitz, con el supuesto objetivo de detener a “criminales indocumentados”.

Esto forma parte del plan del presidente Donald Trump, quien prometió, al iniciar su segundo mandato, que aumentaría las deportaciones masivas en diferentes ciudades de EE. UU.

Sin embargo, en la ciudad de Chicago ha habido una reacción negativa de las comunidades locales, que han reportado que el ICE no solo ha detenido a varios migrantes de manera arbitraria y abusiva, sino que ha utilizado diversos métodos para intimidar a la población.

Una de las tácticas denunciadas por los residentes es el uso de vehículos como helicópteros y equipamiento como gases lacrimógenos y luces intensas.

Esto se vio reflejado el pasado 16 de septiembre, cuando habitantes de la ciudad de Elgin afirmaron que un helicóptero del ICE “merodeaba” por la ciudad, lo que culminó en una redada en una vivienda del lugar.

Los residentes relataron que los agentes migratorios derribaron la puerta de la vivienda para poder ingresar, además de rodearla con vehículos militares y utilizar bombas de humo.

Este hecho también fue documentado por medios como WBEZ y NBC Chicago.

Sin orden judicial

En la ciudad de Des Plaines, ubicada al noroeste de Illinois, se han presentado denuncias sobre el uso de la fuerza por parte del ICE para detener no solo a personas indocumentadas, sino también a ciudadanos estadounidenses.

Como ejemplo está el caso de un ciudadano estadounidense que habría sido detenido junto con su padre. Los agentes del ICE le habrían disparado en tres ocasiones con un táser.

Algunas denuncias, presentadas al Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC), señalan que el ICE ha arrestado a personas sin tener una orden judicial.

También acusan al ICE de utilizar agentes encubiertos vestidos de civil, además de granadas aturdidoras para neutralizar a los detenidos.

Otra acción del ICE que ha generado temor entre los habitantes de Illinois son las redadas migratorias que se llevan a cabo en horario escolar y en centros educativos, principalmente en el área de Funston.

