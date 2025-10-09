Helicópteros y bombas de humo: las tácticas intimidatorias del ICE en sus redadas en Chicago

Internacional

Helicópteros y bombas de humo: las tácticas intimidatorias del ICE en sus redadas en Chicago

Varias ciudadanos de Illinois han denunciado que el ICE utiliza tácticas intimidatorias durante sus redadas migratorias.

|

time-clock

Agentes de la Guardia Nacional

Personal militar con uniformes de la Guardia Nacional monta guardia en el Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU. en Elwood, Illinois, EE. UU., el 9 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Hace un mes, en el estado de Illinois, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) inició la denominada operación Midway Blitz, con el supuesto objetivo de detener a “criminales indocumentados”.

Esto forma parte del plan del presidente Donald Trump, quien prometió, al iniciar su segundo mandato, que aumentaría las deportaciones masivas en diferentes ciudades de EE. UU.

Sin embargo, en la ciudad de Chicago ha habido una reacción negativa de las comunidades locales, que han reportado que el ICE no solo ha detenido a varios migrantes de manera arbitraria y abusiva, sino que ha utilizado diversos métodos para intimidar a la población.

Una de las tácticas denunciadas por los residentes es el uso de vehículos como helicópteros y equipamiento como gases lacrimógenos y luces intensas.

LECTURAS RELACIONADAS

Miembros de la Guardia Nacional custodian las instalaciones de ICE cerca de Chicago

En camiones: videos muestran cómo llegó la Guardia Nacional a un centro del ICE en Chicago

chevron-right
Ley de insurrección Donald Trump

¿Qué es la Ley de Insurrección? Donald Trump planea enviar tropas a las ciudades demócratas

chevron-right

Esto se vio reflejado el pasado 16 de septiembre, cuando habitantes de la ciudad de Elgin afirmaron que un helicóptero del ICE “merodeaba” por la ciudad, lo que culminó en una redada en una vivienda del lugar.

Los residentes relataron que los agentes migratorios derribaron la puerta de la vivienda para poder ingresar, además de rodearla con vehículos militares y utilizar bombas de humo.

Este hecho también fue documentado por medios como WBEZ y NBC Chicago.

Sin orden judicial

En la ciudad de Des Plaines, ubicada al noroeste de Illinois, se han presentado denuncias sobre el uso de la fuerza por parte del ICE para detener no solo a personas indocumentadas, sino también a ciudadanos estadounidenses.

LECTURAS RELACIONADAS

PORTLAND, OREGON - OCTOBER 05: Federal agents, including members of the Department of Homeland Security, Border Patrol, and the police, attempt to keep protesters back outside a downtown U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) facility on October 05, 2025 in Portland, Oregon. The facility has become a focal point of nightly protests against the Trump administration and President Trump's announcement that he will be sending National Guard troops into Portland. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

¿Por qué Donald Trump intensifica las redadas migratorias en ciudades gobernadas por demócratas?

chevron-right
Documentos en redadas migratorias

Qué documentos hay que tener en EE. UU. para evitar problemas en operativos migratorios

chevron-right

Como ejemplo está el caso de un ciudadano estadounidense que habría sido detenido junto con su padre. Los agentes del ICE le habrían disparado en tres ocasiones con un táser.

Algunas denuncias, presentadas al Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC), señalan que el ICE ha arrestado a personas sin tener una orden judicial.

También acusan al ICE de utilizar agentes encubiertos vestidos de civil, además de granadas aturdidoras para neutralizar a los detenidos.

Otra acción del ICE que ha generado temor entre los habitantes de Illinois son las redadas migratorias que se llevan a cabo en horario escolar y en centros educativos, principalmente en el área de Funston.

Lea también: ¿Puede Trump realmente ganar el Premio Nobel de la Paz? Esto dice la IA sobre sus posibilidades

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Chicago ICE Latinos en Estados Unidos Redadas contra inmigrantes Redadas de ICE 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS