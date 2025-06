Muere manifestante que recibió un disparo durante una protesta contra Trump en Utah

Arthur Folasa Ah Loo, de 39 años, fue herido de bala en Salt Lake City, en una de las cientos de manifestaciones que tuvieron lugar la víspera en todo el país bajo el eslogan “Sin Reyes” para rechazar las políticas de Trump.

Resultó lesionado por uno de los tres disparos que otro manifestante hizo contra un joven de 24 años que sacó un rifle AR-15 en medio de la protesta, informó este domingo la policía local en la red social X.

La institución añadió que el hombre que portaba el AR-15, identificado como Arturo Gamboa, fue “detenido y encarcelado acusado de asesinato”, aunque los cargos son preliminares y deberán ser confirmados por la fiscalía.

El jefe policial de Salt Lake City, Brian Redd, dijo en rueda de prensa que Gamboa no disparó su arma.

El hombre que atacó a Gamboa llevaba un chaleco de alta visibilidad y aparentemente estaba afiliado a los organizadores de la protesta. No ha sido acusado y está cooperando con la policía, dijo Redd.

