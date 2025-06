Quién es el sospechoso del asesinato de la congresista Melissa Hortman: sigue prófugo y es considerado armado y peligroso

La policía de Estados Unidos está tras la pista de un sospechoso armado, acusado de asesinar a la congresista demócrata Melissa Hortman y herir a John Hoffman, otro legislador.

El crimen, con presunta motivación política, sacude a un país ya polarizado. El principal sospechoso, un hombre blanco de 57 años identificado como Vance Luther Boelter, permanece prófugo y es considerado armado y peligroso.

El hecho ha generado conmoción en Estados Unidos y se produce en medio de un clima de creciente polarización, protestas contra el presidente Donald Trump y llamados a reforzar la seguridad de los funcionarios públicos.

El sábado 14 de junio, la legisladora estatal Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo Mark fueron asesinados en su casa en Brooklyn Park, un suburbio de Mineápolis.

Ese mismo día, en un incidente relacionado en Champlin, Minnesota, fueron baleados el senador estatal John Hoffman y su esposa Yvette.

Ambos atentados ocurrieron con diferencia de 90 minutos y, según autoridades locales, podrían tener una motivación política selectiva.

Las fuerzas de seguridad han identificado a Vance Luther Boelter, un hombre blanco de 57 años, como el principal sospechoso. Fue visto por última vez en el área de Mineápolis el sábado por la mañana, portando un sombrero de vaquero claro. El FBI lo considera armado y peligroso y ha ofrecido una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que lleve a su captura.

Boelter, exdirector de patrullas de la empresa Praetorian Guards Security Services, habría huido a pie tras intercambiar disparos con la policía cerca de la casa de Hortman. En su vehículo se hallaron panfletos de la protesta nacional No Kings, en rechazo a las políticas de Donald Trump, así como un manifiesto con una lista de políticos, entre ellos las víctimas.

Según la policía, Boelter se hizo pasar por oficial de policía y usó una máscara de látex para ocultar su identidad.

Los asesinatos se produjeron el mismo día que el presidente republicano Donald Trump celebraba su cumpleaños 79 con el mayor desfile militar del país en décadas, mientras decenas de miles de personas protestaban contra su gobierno en todo Estados Unidos, principalmente por su política migratoria y el despliegue de militares en ciudades como Los Ángeles.

Trump y la fiscal general Pam Bondi condenaron el ataque y aseguraron que los responsables enfrentarán “todo el peso de la ley”.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, calificó los hechos como “un acto de violencia política selectiva” y ordenó que las banderas ondeen a media asta en honor a Hortman. Walz fue compañero de fórmula de la exvicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024, en las que Trump resultó electo.

Tras el ataque, las autoridades recomendaron evitar protestas políticas en Minnesota como medida de precaución. Sin embargo, multitudes se reunieron en St. Paul, capital del estado, para rendir homenaje a Hortman.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, destacó la humanidad de la congresista: “Melissa demostró que se puede ser político y ser una buena persona”.

En otro incidente vinculado a la creciente tensión política, el Capitolio estatal de Texas fue evacuado tras recibir una amenaza creíble contra legisladores que se dirigían a una protesta.

Mientras tanto, en Brooklyn Park, las autoridades levantaron la orden de quedarse en casa al considerar que el sospechoso ya no se encontraba en la zona.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos ha experimentado una creciente polarización política, con ataques verbales desde el poder contra universidades, medios de comunicación y una intensificación del control migratorio.

