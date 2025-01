Donald Trump autoriza las redadas de migración en iglesias y colegios de Estados Unidos

Durante la tarde de este martes 21 de enero, el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump autorizó la realización de redadas de migración en iglesias, hospitales y escuelas de los Estados Unidos, lugares que previamente eran considerados protegidos y siempre quedaban fuera de las zonas de deportación masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas inglés) fue el encargado de revocar una directriz impuesta por la administración del expresidente Joe Biden, quien le solicitó a las autoridades migratorias de los Estados Unidos que evitaran realizar redadas cerca de estos lugares, por lo que se consideraban "sectores seguros".

De acuerdo con el portavoz del DHS, el Gobierno de Trump tomó la decisión de autorizar las redadas en estos lugares con la intención de "empoderar" a los agentes de migración, tomando en consideración que lo más importante es seguir las reyes del país y capturar a todos los criminales extranjeros que se encuentran en el territorio.

El departamento encargado de proteger a la nación contra ataques terroristas asegura que hay "delincuentes indocumentados" que se esconden en las iglesias y hospitales de los Estados Unidos para evitar ser arrestados, por lo que el presidente Trump tomó esta medida con el objetivo de expulsar a todos los inmigrantes posibles.

La decisión de autorizar las redadas migratorias en iglesias, escuelas y hospitales llega tan solo un día después de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos y mencionara, durante su primer discurso, la promesa de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en toda la historia de la nación americana.

A pesar de las amenazas del republicano, millones de inmigrantes en Estados Unidos creían que la directriz emitida por el Gobierno de Joe Biden en 2020, donde el mandatario le prohibió a los agentes de migración realizar redadas o arrestos en estos lugares protegidos, se mantendría durante el segundo mandato del neoyorquino.

Para la administración del demócrata Joe Biden, los sitios protegidos eran: Todos los centros educativos, los centros de salud, los lugares de culto (Principalmente las iglesias de cualquier tipo de religión), funerales, manifestaciones, centros de ayuda luego de un desastre natural y los albergues para las víctimas de violencia doméstica.

La idea del expresidente de los Estados Unidos era evitar que las personas extranjeras, independientemente de su situación migratoria, se mostraran en contra de asistir a los lugares en donde se ofrecen los servicios esenciales: "Podemos cumplir con nuestra misión sin limitar el acceso de los individuos a comida, albergue o fe", señaló Biden.

Tom Homan, el "Zar de la frontera" elegido por Donald Trump, dijo que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya se encuentran listos para empezar a aplicar la ley como se debe: "El gobierno de Joe Biden no hizo lo suficiente en cuanto a migración", agregó Homan, quien criticó al expresidente.

"Los oficiales de ICE van a empezar a realizar las redadas migratorias en todo el país, tomando en cuenta que tenemos oficinas a lo largo de toda la nación. Todos los agentes van a estar en las calles con la orden de aplicar la ley; sin embargo, nuestra prioridad son las amenazas a la seguridad pública", añadió el polémico zar de la frontera.

📌 "Me subieron al camión si hacer preguntas, mi temor es que me deporten y no vea a mi familia"



Mexicano indocumentado detenido por agentes migratorios en #California cuenta desde el centro de detención lo que está viviendo, una víctima más de las redadas actuales migrantes:… pic.twitter.com/wxouzNf7HQ