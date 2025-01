Claudia Sheinbaum le responde a Donald Trump tras la firma de los decretos que afectan a México

Durante la mañana de este martes 21 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre los decretos firmados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer día como mandatario estadounidense; los cuales afectan directa e indirectamente a la nación mexicana, en temas de migración y narcotráfico.

"Quiero que el pueblo de México tenga la certeza que siempre vamos a defender la soberanía e independencia del país, ya que eso es un principio máximo que como presidenta tengo que cumplir; y además, en todo momento defenderemos a los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos", agregó la mandataria mexicana.

Sheinbaum indicó que el Gobierno de México actúa en el marco de la constitución y las leyes mexicanas, por lo que es importante "mantener la cabeza fría y poner todo en contexto", tomando en consideración que el presidente Trump no le puede dar órdenes a los mandatarios de otros países, aunque la relación comercial sea bastante fuerte.

El magnate neoyorquino declaró una "emergencia nacional" en la frontera sur de los Estados Unidos, anunció que cambiaría el nombre del Golfo de México al Golfo de América y denominó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, por lo que Sheinbaum reaccionó a las órdenes ejecutivas de su colega estadounidense.

De acuerdo con el republicano, la soberanía de los Estados Unidos está bajo ataque, debido a que la frontera con México está invadida por cárteles, criminales, terroristas, traficantes de personas y contrabandistas, lo que ha ocasionado a la muerte de miles de estadounidenses por sobredosis de drogas a casua de los narcóticos ilícitos del sur.

"Este decreto es muy similar, prácticamente es el mismo, al que Donald Trump firmó durante su primer mandato en el 2018. ¿Y por qué digo esto? Porque eso quiere decir que no es algo novedoso, ya ocurrió, y en su momento también hubo una cooperación entre Estados Unidos y México", agregó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Al igual que la declaración de emergencia en la frontera sur, Trump implementó esta otra medida en su primer mandato como presidente, la cual es popularmente conocida como "Quédate en México", la encargada de afectar directamente a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos, ya que nadie puede permanecer en su territorio.

"¿Qué hara México al respecto? Lo mismo que hizo en su momento. Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria y somos un gobierno humanitario, no vamos a dejar que la gente se quede en la intemperie, por lo que usualmente se busca la repatriación a sus países, si en dado caso son extranjeros", añadió la mandataria mexicana.

El presidente Donald Trump expresó su idea de cambiar el nombre de la cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba, tomando en cuenta que, según él, las autoridades estadounidenses realizan la mayor parte del trabajo en el Golfo de México, por lo que debería empezar a llamarse Golfo de América.

"Se va a llamar Golfo de América únicamente en la plataforma continental de Estados Unidos, para el mundo entero seguirá siendo Golfo de México. Es importante ver lo que dice el decreto y actuar con lo que está escrito, no con lo que se dice", comentó Sheinbaum, refiriéndose a las constantes amenazas del republicano en sus discursos.

El decreto firmado por Donald Trump en su primer día como presidente establece que Estados Unidos tiene dos semanas para anunciar los nombres de los cárteles mexicanos que serán considerados organizaciones terroristas; lo que podría dar lugar a sanciones financieras más duras y ramificaciones legales contra los implicados.

"Ellos pueden actuar en su territorio y en el marco de actuación de su constitución. Nostros tenemos que defender nuestra soberanía e independencia, por lo que vamos a buscar una coordinación en materia de seguridad; ya que en Estados Unidos también operan estas organizaciones criminales que venden fentanilo", indicó Sheinbaum.

Trump declaró que, a partir de febrero del 2025, empezará a imponer aranceles del 25% a México y Canadá, si no toman "acciones contundentes" en contra de China y el narcotráfico; sin embargo, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, el decreto firmado por el republicano indica que el tratado comercial entrará a un proceso de revisión.

"El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es un acuerdo que unió a los tres países en una compleja red de interacciones y servicios comerciales, aumentando en general el crecimiento y elevando el nivel de vida en Norteamérica", aseguró la presidenta, a pesar que Trump lo considera desventajoso para su país.

