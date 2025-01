¿Cómo será el plan de Claudia Sheinbaum para recibir a los mexicanos deportados por Trump?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su administración no aprueba las deportaciones masivas propuestas por Donald Trump, sin embargo, aseguró que la nación mexicana está preparada.

Durante la tarde del pasado jueves 16 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México llevó a cabo una reunión con ministros y jefes de delegación de 10 países de América Latina, con el objetivo de integrar una estrategia conjunta ante las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo estadounidense, Donald Trump.

"Ante los desafíos que enfrentamos en materia migratoria, nos reunimos para dialogar y coordinar acciones encaminadas a proteger los derechos humanos de los migrantes, prevenir abusos y malos tratos, así como gestionar desde un enfoque humanitario una migración segura", comentó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

A finales del 2024, Trump atacó directamente a la nación mexicana, al asegurar que su vecino del sur está "gobernado por los cárteles" y lo catalogó como un lugar "muy peligroso"; razón por la que el magnate neoyorquino planea las deportaciones más grandes en la historia del país, con el fin de expulsar a "todos los delincuentes" latinos.

El nuevo gobierno ha dicho que quiere restablecer la política "Quédate en México" aplicada durante el primer mandato del republicano, el cual obliga a los migrantes a esperar fuera de Estados Unidos mientras sus casos se están procesando; y además, Trump dijo que pretende utilizar al ejército en sus planes de deportaciones masivas.

¿Cuál es el plan de Claudia Sheinbaum para recibir a los deportados?

Ante esta situación, Sheinbaum declaró que su administración no aprueba el programa de deportación masiva: "Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero, en caso de una decisión así por parte de Estados Unidos, nosotros estamos preparados", agregó la mexicana, quien señaló su disposición a aceptar algunos deportados no mexicanos.

"Vamos a solicitar a Estados Unidos que, en la medida de lo posible, los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen; y si no, nosotros podemos colaborar a través de distintos mecanismos", añadió la presidenta, además de prometer que habrá una estrategia para garantizarle empleo a la mayoría de deportados.

De acuerdo con la agencia de noticias internacionales, EFE, actualmente hay más de 11 millones de mexicanos indocumentados, o en situación irregular, en el territorio de los Estados Unidos, por lo que sus remesas representan más del 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, que en el 2024 logró recibir más de US$65 mil millones.

Sheinbaum expuso que el plan será anunciado detalladamente después de la toma de posesión de Donald Trump, sin embargo, la mandataria mexicana decidió compartir algunos datos sobre su estrategia y mencionó que actualmente se está trabajando con todos los estados de la República, no solo con los estados fronterizos del norte.

"Todos las entidades de México trabajarán para integrar la iniciativa destinada a los mexicanos que arriben al país", comentó la presidenta, quien también mencionó que los deportados podrán acceder a este "apoyo extraordinario" a través de los consulados en Estados Unidos, con el objetivo de que los inmigrantes cuenten con asesoría legal.

En la actualidad, la República mexicana cuenta con 53 consulados en el territorio estadounidense y a partir de febrero del 2025 implementarán un centro de información y asistencia vía telefónica para los inmigrantes, en donde también se creará una aplicación digital cuya función será reportar las detenciones de personas indocumentadas.

El plan de Claudia Sheinbaum para recibir a los mexicanos deportados también tiene como propósito el fortalecimiento de programas de capacitaciones sobre los derechos de los inmigrantes, como también las asesorías legales para inmigrantes, ya que la idea de Donald Trump es deportar más de 20 millones de inmigrantes indocumentados.