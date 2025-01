Efecto Trump: Los 10 planes que han cambiado desde antes que llegue a la presidencia de EE. UU.

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, asumirá el poder de la nación norteamericana el próximo lunes 20 de enero; sin embargo, a pesar que aún faltan tres días para que el republicano vuelva a sentarse al frente de la Casa Blanca, el efecto de su inminente llegada ya empezó a influir en diferentes áreas de todo el mundo.

Millones de personas ya se están preparando para el segundo mandato del magnate neoyorquino y muchos consideran que el famoso "Efecto Trump", el término acuñado tras su victoria electoral sobre Kamala Harris, estará caracterizado por varias amenazas contundentes e intimidaciones, así como también por el impacto de sus promesas.

Desde que comenzó su postulación como candidato a la presidencia americana, a inicios del 2023, el multimillonario generó una separación en la población estadounidense, tomando en cuenta que muchos ciudadanos aseguran que sus propuestas y discursos son políticamente incorrectos, por lo que son catalogados como racistas y misóginos.

Según la agencia de calificación de riesgo en servicios financieros, S&P , los efectos de la llegada del republicano al poder estadounidense se podrían extender por todas las economías mundiales: “Incluso antes de su toma de posesión, la segunda administración de Donald Trump está elevando los riesgos para la economía mundial”, añadió.

Durante su primer mandato, Donald Trump revirtió avances para la lucha climática, con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la revocación de varias normas ambientales; y para esta segunda presidencia, prometió favorecer los combustibles fósiles y reducir las regulaciones, con el fin de amenazar la política climática estadounidense.

Para su segundo mandato como presidente, Trump plantea cuestiones más complicadas en el Medio Oriente, como por ejemplo, ¿Quién debe gobernar las ruinas de la Franja de Gaza tras la guerra? Por lo que el republicano deberá decidir si favorece a Israel o si consigue un acuerdo con Arabia Saudita, ya que, de acuerdo con su asesor de seguridad, el magnate neoyorquino desea conseguir un Premio Nobel de la Paz.

Lea más: Equipo de Donald Trump hace publico su retrato oficial como presidente de EE. UU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, afirmó que el país euroasiático está a la espera de que el equipo del republicano aclare sus posiciones sobre los asuntos internacionales; sin embargo, también reveló que el presidente Ruso, Vladimir Putin, estaba dispuesto a discutir con Trump las garantías de seguridad en Ucrania.

Tomando en consideración las promesas del presidente electo, el "Efecto Trump" impactará directamente a la economía de los Estados Unidos, debido a que el magnate neoyorquino ha apoyado públicamente a las empresas estadounidenses y ha sido partidario de los polémicos recortes fiscales, como también de la implementación de aranceles masivos.

La ideología política conocida como "Trumpismo" es un movimiento que presenta aspectos de conservadurismo, neonacionalismo y populismo de derecha, aunque muchos estadounidenses lo consideran una nueva forma del fascismo; no obstante, el próximo mandatario promete nuevos empleos y más inversión nacional, a través de narrativas amenazantes.

Trump ha prometido una serie de deportaciones masivas en su nuevo gobierno y su idea es deportar a 20 millones de inmigrantes indocumentados, por lo que sus primeras medidas tendrán que ver con la frontera que comparte con México, el país con más inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mencionó que el país recibirá a los "connacionales de la mejor manera, en caso de que sean deportados".

Diversos expertos en economía aseguran que el Efecto Trump en el ámbito financiero apunta a un súper dólar a partir del 2025: "Su inminente llegada a la Casa Blanca está provocando que el capital fluya hacia el dólar, a pesar del efecto que puedan provocar los aranceles que quiere imponer. Es probable que el dólar llegue a una paridad histórica con el euro", añadió Alba Puerro, un analista europero de mercados.

Desde su primer mandato, Donald Trump ha sido denunciado por la "brutal presión" que ejerce, a través de su gobierno, sobre los medios de comunicación. De acuerdo con varios periodistas estadounidenses, las ideas del republicano van en contra de la libertad de expresión: "La censura será cada vez mayor, lo que llevará a una gran pérdida de confianza en la población", agregó uno de los comunicólogos del canal CNN.

Donald Trump’s presidential portraits from his first term (2017) and second term (2025) 🔥 pic.twitter.com/jKEU0shYuF