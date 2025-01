¿Qué religión profesa Donald Trump, el presidente de Estados Unidos?

Este 20 de enero pasará a la historia como el día en que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos para el período 2025-2029. El actual mandatario republicano ha sido objeto de controversia por su postura respecto al tema migratorio y otras declaraciones vertidas por diferentes medios.

Aunque se conversa muy poco sobre las creencias del presidente de Estados Unidos, Trump tiene una estrecha relación con figuras cristianas reconocidas como Paula White, pastora y figura pública, según lo mencionado por fuentes internacionales. Asimismo, su perspectiva religiosa se ha visto influenciada por Norman Vincent Peale (1898-1993), autor de El poder del pensamiento positivo.

Sin embargo, la religión de Trump muestra diversos matices, ya que inicialmente se identificaba como presbiteriano en declaraciones brindadas a la prensa internacional en el 2011.

A la fecha, sus creencias religiosas muestran otra orientación, altamente influenciada por líderes religiosos con exposición mediática.

¿Cuál es la religión de Donald Trump?

Donald Trump no se identifica con una creencia religiosa en particular, por lo que se considera que el actual mandatario de Estados Unidos profesa una religión no confesional. Es decir, aunque tenga estrecha amistad con figuras cristianas, no está afiliado a una iglesia específica, según lo que se conoce hasta el momento.

Sin embargo, la prensa internacional menciona que Trump ha brindado declaraciones como “Dios es lo máximo”, “No hay nadie como Dios”, aclarando que sí cree en la existencia de un ser superior.

¿Cuál ha sido la relación de Trump con las creencias de Norman Vincent Peale?

Hablar de las creencias de Trump conlleva mencionar a Peale, cuyas ideas han influido en el actual presidente de Estados Unidos. Peale fue un predicador exitoso que vendió millones de ejemplares de su obra El poder del pensamiento positivo y se conoce como el mentor religioso de Trump y ejecutivos protestantes de alto poder adquisitivo, según Diálogo Político.

De acuerdo con este sitio especializado, Peale afirmó en una ocasión que Trump era “su mejor discípulo”, quien a su vez mostraba admiración por el reverendo. Asimismo, Trump preserva la tradición de los libros que entremezclan los testimonios de vida con consejos para lograr metas, pasajes bíblicos y pensamiento positivo.

Según medios estadounidenses, Peale fue el pastor de la Iglesia Marble Collegiate en Manhattan. Dichos medios resaltan que el reverendo recibió serias críticas por parte de algunos cristianos que lo acusaban de vender publicidad en lugar de dar a conocer las enseñanzas bíblicas.

Además, Peale fue señalado por prometer soluciones rápidas a problemas complejos que requerían tratamiento profesional, según CNN citando declaraciones emitidas por el periodista William Lee Miller en 1955.

¿Por qué se vincula a Donald Trump con la pastora Paula White?

Paula White es una pastora reconocida que figura en programas de televisión estadounidense. En algunos videos, la líder religiosa aparece rezando por la victoria de Trump, quien ha afirmado ante la prensa que Trump es un “cristiano que ha renacido”.

El actual mandatario ha figurado en programas televisivos junto a White. Pese a su vínculo con la pastora y otras figuras religiosas, revistas cristianas catalogan a Trump como “idólatra”.

Por otro lado, el papa Francisco mencionó alguna vez que “una persona que piensa en construir muros una y otra vez en lugar de puentes, no es una persona cristiana”, aludiendo a Trump.

Sin embargo, medios internacionales anunciaron que el papa escribió un mensaje a Trump este día, donde le pide al actual presidente de Estados Unidos inspirarse en los valores de su nación y afirma que pide a Dios que guíe a Trump en su nuevo mandato.

En síntesis, aunque Trump profesa una espiritualidad no confesional, ha recibido apoyo por parte de algunas figuras religiosas, críticas por parte de otras y comentarios tanto favorables como desfavorables por parte de la ciudadanía estadounidense en general.