Trump y Putin reactivan diálogo por guerra entre Rusia y Ucrania y acuerdan cumbre en Budapest

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 16 de octubre que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest, Hungría, con el objetivo de poner fin a la guerra de Ucrania, aunque no detalló la fecha exacta.

Trump y Putin concluyeron su primera conversación telefónica, dos meses después de la cumbre celebrada en Alaska.

“Fue muy productiva”, informó el republicano en su red social Truth Social.

Trump aseguró que su homólogo ruso felicitó a su país por el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Añadió que Putin opinó que la paz en Oriente Medio se ha soñado durante siglos.

El mandatario estadounidense confía en que el éxito en Gaza podría contribuir a las negociaciones para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania.

Putin también agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, según Trump.

El diálogo se centró en el comercio entre ambos países, una vez finalizada la guerra.

Donald Trump anunció que, al finalizar la llamada, acordaron una reunión de sus asesores para la próxima semana. Por parte de Estados Unidos estará liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el resto de la delegación será designado próximamente.

La ubicación de esa reunión aún está por determinar.

A su vez, los mandatarios se encontrarán en Budapest para negociar el fin del conflicto. Este será su segundo encuentro, tras el sostenido el 15 de agosto en Alaska.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá con Trump en la Casa Blanca el 17 de octubre, y los acuerdos con Putin serán un tema a tratar.

"Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", expresó.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar misiles Tomahawk a Ucrania, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

El Kremlin advirtió este jueves, en vísperas de la reunión, que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".