Trump apoyaría plan territorial de Putin para que Ucrania entregue Donetsk y Luhansk

Internacional

Trump apoyaría plan territorial de Putin para que Ucrania entregue Donetsk y Luhansk

Una fuente anónima reveló que Trump respaldó la propuesta de Putin de tomar el control total de Donetsk y Lugansk.

|

El presidente Donald Trump se retira de Alaska luego de haberse reunido con Vladimir Putin. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente Donald Trump se retira de Alaska luego de haberse reunido con Vladimir Putin. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente estadounidense Donald Trump apoya la propuesta rusa de tomar el control total de dos regiones ucranianas y congelar la línea del frente en otras que Moscú solo controla parcialmente, indicó a la AFP una fuente conocedora del caso.

La fuente, que pidió el anonimato, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin “de facto pide que Ucrania abandone Donbás“, un área consistente en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.

Trump se inclina a apoyar eso“, dijo la fuente.

Trump habló el sábado con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y dirigentes europeos sobre sus conversaciones con Putin el viernes.

EN ESTE MOMENTO

Turismo Rural personas observan una galería de arte en un destino turístico

Turismo rural atrae millones de visitas y en Guatemala hay más de 100 destinos identificados para potenciar

AME9508. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/08/2025.- Organizaciones civiles de mujeres realizan un acto de apoyo a familiares y sobrevivientes del incendio ocurrido en el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción este martes, a las afueras del Palacio de Justicia, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La decisión del proceso judicial declaró como culpables a cuatro exfuncionarios del delito de homicidio culposo por la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula. EFE/ Mariano Macz.

SBS avanza hacia pequeñas residencias, pero persisten brechas en atención de la niñez y adolescencia

“El presidente ucraniano rechazó dejar Donbás”, señaló la fuente.

Zelenski ha rechazado cualquier concesión territorial, argumentando que está obligado por la Constitución ucraniana, pero no descartó abordar el tema en una reunión trilateral con Trump y Putin.

El New York Times también citó a dos funcionarios europeos quienes afirmaron que Trump apoya el plan “de cesar la guerra en Ucrania cediendo territorios no conquistados a los invasores rusos, en lugar de intentar un alto al fuego”.

El Financial Times reportó que Putin dijo a Trump que “él puede congelar el resto de la línea del frente si se cumplieran sus demandas fundamentales” y el mensaje fue transmitido directamente por Trump en su conversación del sábado.

La fuente de la AFP dijo que funcionarios estadounidenses señalaron que si la demandas de Rusia se cumplen, entonces “Putin no continuaría la ofensiva en las regiones de Jersón y Zaporiyia y por lo tanto habría allí una especie de congelamiento”.

“Pero de facto todo dependerá de la palabra de honor de Putin”, añadió la fuente.

Varios meses después del inicio de su invasión a Ucrania, Rusia reivindicó en septiembre de 2022 la anexión de esas cuatro regiones ucranianas, aunque sus tropas no controlaran totalmente ninguna de ellas.

Las fuerzas rusas ocupan ahora casi toda la región de Lugansk y gran parte de la región de Donetsk, incluyendo sus respectivas capitales.

No es el caso de Zaporiyia y Jersón, donde los principales centros están bajo control ucraniano.

Rusia ya anexó la península ucraniana de Crimea en 2014.

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Estados Unidos Rusia Tendencias internacionales Ucrania Vladimir Putin 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre