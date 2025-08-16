Sin tregua ni sanciones: claves de la cumbre Trump–Putin sobre Ucrania

Un “acuerdo de paz” en lugar de un alto el fuego en Ucrania, sanciones contra Moscú pasadas por alto … Estos son los principales resultados de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin .

Ucrania y varios gobiernos europeos esperaban haber convencido al presidente estadounidense, el 13 de agosto, de que acordara un alto el fuego con su homólogo ruso, más de tres años después de la invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso.

Sin embargo, no fue así. “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se cumple”, afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

Esta situación representa una victoria para Putin, cuyas tropas han logrado avances recientes en el este de Ucrania.

El presidente ruso exigió desde un principio un “acuerdo de paz” más general para, según él, abordar las “causas profundas” de la guerra, empezando por el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN. Moscú considera esa alianza militar una amenaza existencial.

Según Kiev, el Ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del 15 de agosto, mientras se desarrollaba la cumbre entre Trump y Putin en Alaska. Rusia afirmó haber tomado dos localidades en el este de Ucrania.

Sanciones estadounidenses en suspenso

También el viernes expiró el ultimátum impuesto por Estados Unidos a Rusia para que pusiera fin a la guerra, bajo amenaza de la entrada en vigor de las llamadas sanciones secundarias, dirigidas a países que compran petróleo o armas a Moscú.

“Visto cómo han ido las cosas hoy, no creo que deba pensar en eso ahora”, declaró finalmente Trump en respuesta a una pregunta de Fox News tras la cumbre.

Por su parte, Putin afirmó que durante el encuentro con su par estadounidense se discutieron medios para detener el conflicto “sobre una base justa” y subrayó que la cumbre fue “oportuna” y “muy útil”, según declaraciones publicadas por el Kremlin.

Trump cuenta con una herramienta legislativa que le otorga “la capacidad de imponer aranceles del 500% a cualquier país que ayude a Rusia y apoye la maquinaria bélica de Putin”, según el senador republicano Lindsey Graham, uno de los impulsores de esta propuesta. Trump aseguró estar “estudiando cuidadosamente” la iniciativa.

Sin embargo, los líderes europeos afirmaron estar “dispuestos a mantener la presión” sobre Moscú mediante “sanciones y medidas económicas específicas”, en tanto continúen las matanzas en Ucrania y hasta el establecimiento de una paz justa y duradera.

Asuntos territoriales no resueltos

Este era el gran temor de Ucrania: un acuerdo en Anchorage que la obligara a ceder parte de su territorio. Además de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el Ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, en cuatro regiones del sur y el este: Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia.

Ni Putin ni Trump abordaron públicamente este delicado asunto. ¿Se refería Trump a ello cuando afirmó, en su declaración final, que quedaban “muy pocos” asuntos por resolver y que “uno de ellos es probablemente el más importante”?

Garantías de seguridad

Ucrania, con el respaldo de sus aliados europeos, exige garantías de seguridad en caso de un cese de hostilidades, para evitar una nueva invasión rusa. Moscú rechaza categóricamente esa posibilidad.

Trump y Putin no abordaron directamente este punto en su declaración final. Sin embargo, en una conversación posterior a la cumbre con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, Trump mencionó una garantía de seguridad similar al Artículo 5 de la OTAN para Kiev, aunque fuera del marco de esa alianza, según dos fuentes ucranianas familiarizadas con el tema.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, indicó que el primer paso sería definir “una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de ser atacada nuevamente”.

Varios países europeos, entre ellos Francia y Reino Unido, manifestaron su disposición para contribuir a una fuerza estacionada en Ucrania, pero no en primera línea.

¿Reunión tripartita a la vista?

Trump confirmó que recibirá a Zelenski en la Casa Blanca el lunes 18 de agosto. “Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin”, añadió. Previamente sostuvo que un acuerdo para poner fin a la guerra “realmente dependía del presidente” de Ucrania.