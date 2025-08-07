Putin acepta reunirse con Trump tras ultimátum de EE. UU. para detener guerra en Ucrania

Internacional

Putin acepta reunirse con Trump tras ultimátum de EE. UU. para detener guerra en Ucrania

Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán la próxima semana en una cumbre urgente. Washington busca un alto el fuego en Ucrania, mientras Moscú pretende evitar nuevas sanciones.

|

Donald Trump Vladimir Putin Estados Unidos Rusia guerra Ucrania

Los presidente de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, acuerdan reunirse la próxima semana para detener las sanciones y poner fin a la guerra en Ucrania. Archivo. (Foto Prensa Libre: Yuri KADOBNOV / AFP)

El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó reunirse con su homólogo de EE. UU., Donald Trump, la próxima semana, en una cumbre que busca evitar nuevas sanciones económicas y abrir la puerta a una posible tregua en Ucrania.

El anuncio se dio horas antes de que venciera el ultimátum de 10 días emitido por la Casa Blanca para que Rusia declarara un alto el fuego.

“Hemos acordado la celebración en los próximos días de una reunión bilateral al más alto nivel”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Putin no se reúne con un presidente estadounidense desde junio del 2021, cuando sostuvo un encuentro con Joe Biden en Ginebra. Su último cara a cara con Trump fue en junio del 2019, en Helsinki.

Lea más: “No necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo”, Dice Trump a Putin por teléfono

“El interés fue expresado por ambas partes”, afirmó Putin durante una reunión con el mandatario de Emiratos Árabes Unidos.

Cede el Kremlin

El Kremlin insistía en que cualquier encuentro debía tratar temas estratégicos, no solo el conflicto en Ucrania. Sin embargo, la negativa de Putin a declarar siquiera una tregua de 30 días fue vista por Washington como una maniobra para ganar tiempo, lo que aceleró la agenda diplomática.

“La fecha se fijó para la próxima semana, pero aún se están afinando los detalles”, explicó Ushakov.

Trump, quien ha conversado por teléfono con Putin en seis ocasiones este año, ya había adelantado que existían “muchas posibilidades” de reunirse “muy pronto”.

LECTURAS RELACIONADAS

El presidente Donald Trump dijo este 6 de agosto que podría reunirse pronto con su homólogo ruso para hallar una solución a la crisis bélica de Rusia y Ucrania. (Foto Prensa Libre: EFE)

Trump dice estar listo para reunirse “muy pronto” con Putin

Donald Trump insiste en que Estados Unidos sale perjudicado con el sistema de comercio global actual y busca reconfigurarlo. Getty Images

Los aranceles de Trump entran en vigor en 90 países (incluyendo varios en América Latina)

Le podría interesar: Zelenski se reúne con Donald Trump para ver cómo “lograr la paz” en Ucrania

Sede en evaluación

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, entre los posibles lugares para la cumbre figuran Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ambos países que han facilitado acercamientos previos entre Washington y Moscú. Turquía, donde se celebraron las primeras rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania, también está en consideración.

Putin afirmó que “tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar una empresa como esta”, y mencionó específicamente al presidente de los Emiratos.

La reunión fue acordada tras el encuentro entre Putin y Steve Witkoff, emisario especial de EE. UU., a quien recibió en el Kremlin por quinta vez. “Lo importante es que esta cumbre sea exitosa y productiva”, insistió Ushakov.

También se planteó una eventual reunión trilateral con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Putin no descartó esa posibilidad, pero advirtió: “Aún estamos lejos de eso”.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Estados Unidos Rusia Ucrania Vladimir Putin

“No hay razón para esperar”: Trump reduce plazo de 50 días a solo 10 para que Putin pacte alto el fuego en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente Trump en 2019. Mientras se postulaba a las elecciones presidenciales de 2024, Trump dijo que podría resolver la guerra de Ucrania en 24 horas. (Foto Prensa Libre: Erin Schaff/The New York Times)

¿Por qué Trump ha cambiado su tono sobre Putin y qué significa eso en la guerra?

También lea: Putin habla por teléfono con Trump y le dice que “no renunciará” a sus objetivos en Ucrania

Sanciones avanzan pese a la cumbre

La preparación de la cumbre no frenó la ofensiva comercial de Washington. El miércoles, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25% a las importaciones de la India, que se suman al 25% ya vigente, elevando el gravamen total al 50%.

China, también gran compradora de petróleo ruso, podría ser el siguiente objetivo. La decisión se conocería antes del 12 de agosto, cuando vence la tregua comercial entre ambas potencias.

Durante la visita a Moscú de Ajit Doval, asesor de Seguridad Nacional de la India, Rusia reafirmó su alianza estratégica con ese país.

“Rusia e India están unidas por lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo”, declaró Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad ruso.

Moscú exporta más del 70% de su crudo a India y China, aprovechando los descuentos generados por las sanciones occidentales

ESCRITO POR:
Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Estados Unidos Rusia Tendencias internacionales Ucrania Vladimir Putin 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre