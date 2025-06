Zelenski se reúne con Donald Trump para ver cómo “lograr la paz” en Ucrania

“Hemos cubierto todas las cuestiones realmente significativas”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales tras el encuentro en el que explicó también que dará posteriormente más detalles del contenido de la reunión.

El presidente ucraniano también valoró tras reunirse con Trump “la atención y la disponibilidad de ayudar a traer la paz” que a su juicio está mostrando el presidente de EEUU.

Zelenski había adelantado antes del encuentro que tenía pensado abordar con Trump la posibilidad de que EEUU dicte nuevas sanciones para forzar a Rusia a declarar un alto el fuego.

Otro tema prioritario para el mandatario ucraniano era volver a pedirle personalmente a Trump que acepte la oferta ucraniana de comprar un nuevo paquete de ayuda militar a EEUU, que no ha aprobado ningún nuevo envío desde el cambio de inquilino en la Casa Blanca y aún no ha contestado a esta propuesta de Kiev.

La anterior administración estadounidense enviaba la ayuda militar a Ucrania en forma de donación.

I had a good meeting with @POTUS in The Hague.



I congratulated President Trump on the successful operation in the Middle East. It is important that the U.S. actions have weakened not only their nuclear program but also their drone production capabilities. We will continue to… pic.twitter.com/pzoaBSn0Yi