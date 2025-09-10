Trump pide a UE sancionar con aranceles del 100% a China e India por comprar petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Unión Europea (UE) imponer aranceles del 100% a China y a India por adquirir petróleo ruso, con el objetivo de presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania, informó la cadena CNBC.

La propuesta, según dos fuentes cercanas consultadas por ese medio, fue expuesta durante una reunión entre altos funcionarios de EE. UU. y la UE.

En ese encuentro, Washington expresó estar dispuesto a “igualar” los gravámenes que Europa imponga a los países asiáticos.

Este sería un nuevo intento de Trump por presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para cesar las hostilidades en Ucrania mediante restricciones al crudo, producto clave para la economía de Moscú.

En agosto, el mandatario estadounidense elevó los aranceles a India hasta el 50% como represalia por continuar con la compra de petróleo ruso.

Según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras una llamada telefónica con líderes europeos en la que también participó Trump, este tampoco ve con buenos ojos que Hungría y Eslovaquia sigan adquiriendo petróleo a Moscú.

El republicano lleva meses intentando poner fin al conflicto en Ucrania; sin embargo, en las últimas semanas su papel como mediador se ha visto debilitado.

El pasado fin de semana, Trump declaró no estar “contento” con los últimos movimientos de su homólogo, a quien recibió en Alaska el 15 de agosto, sin que se lograran avances concretos.